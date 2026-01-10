Ενδεχόμενη άρση του απαγορευτικού θα εξεταστεί ξανά το πρωί της Κυριακής (11/1).

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις συνεχίζουν να προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και οι οποίοι φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ, ενώ σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Παράλληλα, κλειστές παραμένουν οι πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα, Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα, Ρίο – Αντίρριο, Κυλλήνη – Ζάκυνθος και Κυλλήνη – Κεφαλονιά.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους από τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, καθώς δεν αποκλείονται νέες ματαιώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Σε περίπτωση απαγορευτικού απόπλου, οι επιβάτες έχουν συνήθως τρεις βασικές επιλογές, ανάλογα με την πολιτική της κάθε ακτοπλοϊκής εταιρείας. Η πρώτη είναι η επιστροφή του πλήρους ποσού του εισιτηρίου. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία περιλαμβάνει την προσκόμιση του εισιτηρίου, είτε σε φυσική είτε σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να δρομολογηθεί η επιστροφή του ποσού μέσω μετρητών ή τραπεζικής συναλλαγής.

Η δεύτερη επιλογή είναι η μετατροπή του εισιτηρίου σε ανοικτής ημερομηνίας. Ένα τέτοιο εισιτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικό ταξίδι της ίδιας εταιρείας, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που συνήθως φτάνει έως και τον έναν χρόνο. Ο κάτοχος επιλέγει αργότερα την ημερομηνία ταξιδιού, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθεσιμότητα.

Η τρίτη επιλογή αφορά την αλλαγή ημερομηνίας ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, και προορισμού. Ο επιβάτης μπορεί να μεταφέρει το ταξίδι του σε άλλη ημερομηνία με το ίδιο δρομολόγιο ή να επιλέξει διαφορετική γραμμή της εταιρείας, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και η πολιτική της το επιτρέπει.

Κάθε ακτοπλοϊκή εταιρεία εφαρμόζει τις δικές της διαδικασίες για την αντιμετώπιση των ματαιώσεων δρομολογίων. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η άμεση επικοινωνία με την εταιρεία ή το ταξιδιωτικό γραφείο από το οποίο αγοράστηκε το εισιτήριο. Οι επιβάτες που έχουν κάνει κράτηση μέσω πρακτορείου συνήθως εξυπηρετούνται μέσω του ίδιου καναλιού.

Οι ανακοινώσεις των εταιρειών είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες τους και, σε πολλές περιπτώσεις, αποστέλλονται και ενημερωτικά μηνύματα στους επιβάτες. Οι ιστότοποι του Λιμενικού παρέχουν επίσης συνεχή ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες και τα απαγορευτικά απόπλου που βρίσκονται σε ισχύ.

Για τη διευκόλυνση των διαδικασιών, συνιστάται οι επιβάτες να έχουν μαζί τους το εισιτήριο και τυχόν αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής. Αυτό επιταχύνει την επιστροφή χρημάτων ή την αλλαγή κράτησης.