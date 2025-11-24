Οι ανασυνιστώμενες ΑΣΜΥ εφεξής θα απονέμουν τίτλους σπουδών ισότιμους με αυτούς των ΑΕΙ.

Σημαντικές αλλαγές φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Κεντρική μεταρρύθμιση αποτελεί η αναβάθμιση των Ανώτερων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών σε Ανώτατες, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά το επίπεδο σπουδών και τον ρόλο τους στο στρατιωτικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Σύμφωνα με τα έχουν ανακοινωθεί οι νέες Ανώτατες Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ) αποκτούν πλέον χαρακτήρα στρατιωτικών και εκπαιδευτικών μονάδων που θα παρέχουν ανώτατη εκπαίδευση, με τίτλους σπουδών ισότιμους με αυτούς των ΑΕΙ της χώρας.

Παράλληλα, ιδρύονται τμήματα εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας σε κάθε σχολή:

ΣΜΥ: Τμήμα Εφαρμοσμένων Στρατιωτικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Κατευθύνσεις Όπλων & Σωμάτων)

ΣΜΥΝ: Τμήμα Εφαρμοσμένων Ναυτικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Γενική, Τεχνολογική & Πληροφορικής)

ΣΜΥΑ: Τμήμα Εφαρμοσμένων Αεροπορικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Τεχνολογική, Επιχειρησιακή & Εφοδιαστική Υποστήριξη)

Τα τμήματα αυτά ξεκινούν ως μη αυτοδύναμες ακαδημαϊκές μονάδες, με προοπτική πλήρους αυτοδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 124 του σχεδίου νόμου.

Η αναβάθμιση των σχολών θεωρείται κομβικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της στρατιωτικής εκπαίδευσης, την ενίσχυση των προσόντων του προσωπικού και την προσαρμογή των Ενόπλων Δυνάμεων στις απαιτήσεις της νέας εποχής.