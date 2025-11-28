«Τα χρέη της κληρονομιάς είναι μέχρι την αξία της περιουσίας αυτής», διευκρίνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Σημαντικές αλλαγές φέρνει το νομοσχέδιο για το κληρονομικό δίκαιο, που αναμένεται να παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μιλώντας στην ΕΡΤNews, ο αρμόδιος υπουργός, Γιώργος Φλωρίδης, μία εκ των βασικών αλλαγών που φέρνει το νομοσχέδιο στοχεύει στην προστασία των κληρονόμων από υπέρογκα χρέη.

«Αυτό το λύνουμε οριστικά με τη ρύθμιση που λέει ότι τα χρέη της κληρονομιάς είναι μέχρι την αξία της περιουσίας αυτής», τόνισε ο Γ. Φλωρίδης, σημειώνοντας πως «δεν θα επιβαρύνεται ποτέ ο κληρονόμος με τη δική του περιουσία».

Όπως εξήγησε, θα διαγράφεται κάθε οφειλή που υπερβαίνει το ύψος της κληρονομιάς.

Κληρονομικές συμβάσεις

Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή που έρχεται αφορά τις κληρονομικές συμβάσεις.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι πλέον ο διαθέτης μπορεί εν ζωή να συνεννοηθεί με τους κληρονόμους του για τον τρόπο κατανομής της περιουσίας του και να προβούν σε συμβολαιογραφική πράξη που «δεν θα μπορεί να ανακληθεί».

Ερωτηθείς τι διαφέρει αυτή η ρύθμιση από τη διαθήκη, τόνισε ότι η «διαθήκη μπορεί να οδηγήσει σε αμφισβητήσεις», καθώς οι κληρονόμοι δεν έχουν συνυπογράψει.

Η νέα διαδικασία, όπως υπογράμμισε, «αποτρέπει τις μεταθανάτιες συγκρούσεις, σώζει επιχειρήσεις και οδηγεί σε ομαλή διαδοχή».

Παράλληλα, θεσμοθετείται η δυνατότητα εν ζωή οικονομικής ενίσχυσης ενός παιδιού με αντάλλαγμα παραίτηση από μελλοντικά κληρονομικά δικαιώματα. Σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, «ώστε να μην παίρνει κάποιος χρήματα τώρα και μετά διεκδικεί κι άλλα, όταν επέλθει ο θάνατος».

Διανομή περιουσίας

Ο Γ. Φλωρίδης εξήγησε ότι τροποποιείται ο κανόνας κατανομής μεταξύ εν ζωή συζύγου και παιδιών. Όταν υπάρχει ένα παιδί, ο σύζυγος θα λαμβάνει το 1/3 αντί του 1/4, λόγω αυξημένων αναγκών. Σε περίπτωση περισσοτέρων παιδιών, διατηρείται η αναλογία 1/4 – 3/4.

Αναφορικά με τη νόμιμη μοίρα, οι νέες ρυθμίσεις επιτρέπουν σε ιδρύματα ή επιχειρήσεις που έχουν λάβει περιουσία μέσω διαθήκης να αποζημιώνουν τους δικαιούχους της νόμιμης μοίρας χωρίς να μπλοκάρεται η λειτουργία τους, με δυνατότητα πώλησης περιουσιακών στοιχείων, εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα.

Προστασία ανύπαντρων συντρόφων

Ο κ. Φλωρίδης ανακοίνωσε ειδική πρόβλεψη για συμβιούντες χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, που προβλέπει ότι ο επιζών θα μπορεί να παραμείνει στην κατοικία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τον θάνατο του συντρόφου, ώστε να μη βρεθεί «στον δρόμο την επόμενη μέρα».

Παράλληλα, απαγορεύεται η μεταβίβαση περιουσιών μέσω ιδιόχειρης διαθήκης σε πρόσωπα που διοικούν ή εργάζονται σε δομές φροντίδας, ενώ σε περιπτώσεις παροχής φροντίδας κατ’ οίκον μπορεί να υπάρξει εξαίρεση «υπό προϋποθέσεις».

Για τις ιδιόχειρες διαθήκες, ο υπουργός τόνισε πως δεν καταργούνται, αλλά πλέον «θα πρέπει να κηρύσσονται κύριες από δικαστήριο» και, όταν υπάρχουν αμφιβολίες, θα διατάσσεται γραφολογική πραγματογνωμοσύνη. Επιπλέον, αποκλείεται η εμφάνιση αμφιλεγόμενων «διαθηκών από το πουθενά» σε περιπτώσεις θανάτων χωρίς κληρονόμους· η περιουσία θα περιέρχεται στο Δημόσιο, εκτός αν προηγείται ο συμβιών σύντροφος.

