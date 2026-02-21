Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, τα δρομολόγια θα διεξαχθούν κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς νυχτερινές διακοπές.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης της 4ης φάσης του έργου αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G, η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό της Αθήνας, στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Σύνταγμα», κατά τις νυχτερινές ώρες.

Από τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, οι σταθμοί Σύνταγμα (Γραμμή 2), Ακρόπολη και Συγγρού Φιξ θα κλείνουν Κυριακή έως Πέμπτη στις 21:40, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από το κανονικό. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3 (Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο).

Η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες εργασιών θα πραγματοποιείται μόνο μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο και Νέος Κόσμος – Ελληνικό.

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρούν ως εξής:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό: 21:25 (Ανθούπολη), 21:37 (Πανεπιστήμιο), 21:40 (Σύνταγμα), 21:41 (Ακρόπολη), 21:43 (Συγγρού-Φιξ).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη: 21:25 (Ελληνικό), 21:33 (Αγ. Δημήτριο), 21:37 (Νέο Κόσμο), 21:39 (Συγγρού-Φιξ), 21:41 (Ακρόπολη), 21:43 (Σύνταγμα).

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών στο τμήμα Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ15 (Κυριακή – Πέμπτη, 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό).

Στάσεις γραμμής Χ15:

Κατεύθυνση Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης: Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα (νέα προσωρινή), Ακρόπολη, Φιξ (νέα προσωρινή), Νέος Κόσμος (νέα προσωρινή), Αγ. Ιωάννης.

Κατεύθυνση Αγ. Ιωάννης – Πανεπιστήμιο: Αγ. Ιωάννης, Νέος Κόσμος (νέα προσωρινή), Φιξ, Ακρόπολη, Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο (μόνο αποβίβαση, νέα προσωρινή).

Η ΣΤΑΣΥ ζητεί την κατανόηση των επιβατών, υπογραμμίζοντας ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων.