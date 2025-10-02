Αναβαθμίζεται η Στρατιωτική Εκπαίδευση, αλλάζουν όλα στις Στρατιωτικές Σχολές.

Σημαντικές αλλαγές στον χώρο της στρατιωτικής εκπαίδευσης με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Στρατιωτικών Σχολών ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ο Υπουργός Νίκος Δένδιας.

Το μεταρρυθμιστικό σχέδιο αφορά τόσο τους αυριανούς υποψηφίους των στρατιωτικών σχολών όσο και τους ήδη υπηρετούντες Υπαξιωματικούς.

Οι αλλαγές για τους υποψηφίους των στρατιωτικών σχολών

Ίδρυση Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης: Όλες οι Στρατιωτικές Σχολές θα ενταχθούν υπό ενιαίο συντονισμό, με στόχο τον εξορθολογισμό, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ολιστική προσέγγιση της σταδιοδρομίας των στελεχών. Παράλληλα, δημιουργείται ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας, στα πρότυπα των ΑΕΙ.

Νέα επιστημονικά αντικείμενα: Το πτυχίο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αναμορφώνεται πλήρως, με κατεύθυνση Όπλων και Σωμάτων. Εισάγεται πτυχίο Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics).

Εξειδικεύσεις για Μηχανικούς: Θεσπίζονται νέα πτυχία σε Ηλεκτρονικά και Επικοινωνίες, Δομικά Έργα και Υποδομές, Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους και Χημικούς Μηχανικούς.

Η φοίτηση θα είναι πενταετής, με αντιστοίχιση στις πολυτεχνικές σχολές και δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων, ενώ θα παρέχονται και μεταπτυχιακοί τίτλοι.

Οι αλλαγές στις Σχολές Υπαξιωματικών

Οι Σχολές Υπαξιωματικών εντάσσονται στην κατηγορία «6» και αποκτούν χαρακτήρα ανώτατης εκπαίδευσης, με καθηγητές-μέλη ΔΕΠ, προσανατολισμό σε τεχνολογία και πρακτική άσκηση. Τα προγράμματα θα πιστοποιούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων.

Νέες δυνατότητες εξέλιξης:

Με κατατακτήριες εξετάσεις, οι σπουδαστές του δεύτερου έτους θα μπορούν να συνεχίσουν στις Ανώτατες Σχολές Αξιωματικών.

Μετά από 14 χρόνια υπηρεσίας, οι Υπαξιωματικοί που διαθέτουν και άλλο πτυχίο ΑΕΙ θα μπορούν να μετατάσσονται σε θέσεις Αξιωματικών που θα προκηρύσσονται από τα Γενικά Επιτελεία.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, «σκοπός του νομοθετήματος είναι η πλήρης αναβάθμιση του ρόλου των Υπαξιωματικών στο Στράτευμα».