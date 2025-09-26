Οι Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν στις 29 Μαϊου για ΓΕΛ και στις 30 για τα ΕΠΑΛ, η λίστα με τις αλλαγές στα Τμήματα ανά Επιστημονικό Πεδίο.

Αλλαγές, προσθήκες και μετονομασίες Τμημάτων και Σχολών ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας για τις Πανελλήνιες 2026 και εφεξής. Ειδικότερα σε νέα εγκύκλιο παραθέτονται όλες οι τροποποιήσεις στην κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία, με ισχύ από τις φετινές Πανελλήνιες.

Πανελλήνιες 2026: Τι αλλάζει στα Τμήματα και τις Σχολές ανά Πεδίο

1ο Επιστημονικό Πεδίο — Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες

Προστίθεται το Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο).

2ο Επιστημονικό Πεδίο — Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Προστίθενται τα εξής τμήματα:

Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα, ΕΚΠΑ)

Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο, Παν. Πελοποννήσου)

Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα, Παν. Πατρών)

Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα, Γεωπονικό Παν.)

Επίσης, εντάσσεται η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ).

3ο Επιστημονικό Πεδίο — Επιστήμες Υγείας & Ζωής

Προστίθενται:

Τμήματα Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα, Ναύπλιο, Πάτρα)

Στρατιωτικές Σχολές όπως:

• Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα & Σώματα

• Ικάρων (ΣΙ): Ελεγκτές Αεράμυνας, Ιπτάμενοι, Μετεωρολόγοι, Μηχανικοί

• Μόνιμοι Υπαξιωματικοί Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) — τεχνολογική & διοικητική υποστήριξη

• Μόνιμοι Υπαξιωματικοί Στρατού (ΣΜΥ) — Όπλα & Σώματα

• Μόνιμοι Υπαξιωματικοί Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

• Ναυτικοί Δόκιμοι (ΣΝΔ) — μάχιμοι / μηχανικοί

4ο Επιστημονικό Πεδίο — Οικονομίας & Πληροφορικής

Προστίθενται:

Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καράπενησι, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο)

Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα, Ναύπλιο, Πάτρα)

Στρατιωτικές Σχολές:

• Ευελπίδων (ΣΣΕ) — Όπλα & Σώματα

• Υπαξιωματικοί με κατευθύνσεις τεχνολογικής ή διοικητικής υποστήριξης

Επιπλέον αλλαγές / μετονομασίες

Το Τμήμα «Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών» (Πάντειο) μετονομάζεται σε «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών».

Το Τμήμα «Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης» (Δυτική Μακεδονία) μετονομάζεται σε «Στατιστικής».