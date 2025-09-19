Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 ξεκινούν από τώρα την προετοιμασία για τα αγωνίσματα.

Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού προσφέρει δωρεάν προπονήσεις προετοιμασίας για ΤΕΦΑΑ και Στρατιωτικές Σχολές για τους υποψηφίους των Πανελληνίων 2026.

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 14.15, ξεκινούν οι προπονήσεις υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες στρατιωτικών - αστυνομικών σχολών & Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκ Μαρσώ (Φανερωμένης και Ζακύνθου 2, Χολαργός).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθήτριες και μαθητές της Β' και Γ' Λυκείου και προσφέρεται δωρεάν σε δημότες και κατοίκους Παπάγου - Χολαργού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ: Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή 15-16.00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210.6549033, 210.6543879, 6974765120 (προπονητής Ανδρέας Γαλανός)