Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για τις Πανελλήνιες 2026 λήγει τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Την προσεχή Δευτέρα 22 Δεκέμβρη εκπνέει η προθεσμία υποβολής της Αίτησης–Δήλωσης συμμετοχής των υποψηφίων για τις Πανελλήνιες 2026 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στην ενότητα ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, είναι διαθέσιμα τα υποδείγματα της Αίτησης–Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν αναλυτικά τη διαδικασία υποβολής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου – μαθητές ή απόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον σύνδεσμο: https://www.minedu.gov.gr/to-thema-exetaseis .

Όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2026 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.