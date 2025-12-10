Η λίστα με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής των φετινών Πανελληνίων.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ 2026) για τις Πανελλήνιες 2026. Σύμφωνα με την ενημέρωσηη απόφαση περιλαμβάνει τους Συντελεστές Ε.Β.Ε. σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων καθώς και τους Συντελεστές Ε.Β.Ε. για ειδικά μαθήματα, μουσικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες

Οι συντελεστές αυτοί αφορούν τόσο τις αρχικά ορισμένες τιμές όσο και τις τροποποιημένες, μετά από πρόταση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των συναρμόδιων υπουργείων. Η Ε.Β.Ε. αποτελεί κριτήριο για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις και την εισαγωγή σε:

Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.

Σχολές Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ.

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.)

Σχολές Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)

Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων

Α.Σ.Τ.Ε.

Αναλυτικά οι πίνακες με τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ 2026) για τις Πανελλήνιες 2026