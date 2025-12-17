«Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο ενάντια στους εγκληματίες» τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης.

Η ΕΛ.ΑΣ κατάφερε να εξαρθρώσει μια διεθνική εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά τόνων κοκαΐνης στην Ευρώπη μέσω ελληνικών αλιευτικών σκαφών. Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» είχε υπό τον έλεγχο του ολόκληρη την αλυσίδα της παράνομης δραστηριότητας: στρατολόγηση πληρωμάτων, εξεύρεση και προετοιμασία σκαφών, εξοπλισμό με ειδικά συστήματα ναυσιπλοΐας, παραλαβές εν πλω και μεταφορά των ναρκωτικών στους παραλήπτες, ενώ νομιμοποιούσε τα παράνομα έσοδα μέσω εταιρειών και αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Η πολύμηνη και πολυεπίπεδη έρευνα, με την κωδική ονομασία «Ίππαλος», βασίστηκε σε ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων, προανακριτικές ενέργειες και στενή συνεργασία με ξένες Αρχές, με την τελική φάση να εκτελείται σε υπεράκτιο θαλάσσιο χώρο από τις γαλλικές Αρχές.

Στη δικογραφία αναφέρονται συνεργάτες του αρχηγού, ηλικίας 38 έως 73 ετών, που αναλάμβαναν διάφορους ρόλους, όπως προμήθεια εξοπλισμού, τεχνικές μετατροπές σκαφών, έκδοση εγγράφων, και λειτουργία ως αχυράνθρωποι εταιρειών για να καλύπτουν την παράνομη δραστηριότητα. Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως «πολύ σημαντική επιτυχία» από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ενώ στις ανακοινώσεις παρευρέθηκαν ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Δημήτρης Μάλλιος, και η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η υπόθεση ξεκίνησε με στοιχεία που περιήλθαν από το DEA και επεκτάθηκε με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμενικού, της ΑΑΔΕ, της Europol, της FRONTEX, του MAOC-N και του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας, καταδεικνύοντας τη διεθνή διάσταση της έρευνας και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.

O υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε λόγο για μία «πολεμική επιχείρηση απέναντι στους επαγγελματίες διακινητές ναρκωτικών και κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους από τους ναρκέμπορους πολλούς τόνους ναρκωτικών που προορίζονταν για την Ευρώπη και θα σκορπούσαν για ακόμα μία φορά δηλητήριο στους νέους ανθρώπους».

Χρυσοχοΐδης: «Ο πόλεμος ενάντια στους εμπόρους ναρκωτικών θα συνεχιστεί»

«Είναι μία πάρα πολύ σημαντική επιτυχία που δείχνει πως ενωμένοι μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία ωφελούν τις κοινωνίες, τους λαούς, τις χώρες», προσέθεσε o κ. Χρυσοχοΐδης που υποσχέθηκε ότι θα συνεχιστεί ο «πόλεμος ενάντια στους εμπόρους ναρκωτικών, απέναντι στους εγκληματίες που μέσα από τα διεθνή κυκλώματα συγκροτούν ομάδες οι οποίες προβαίνουν σε αυτές τις παράνομες, ειδεχθείς, πράξεις και συμπεριφορές».

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγου Φώτης Ντουΐτσης παρουσίασε πως στήθηκε η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Ίππαλος». «Σήμερα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας μεγάλης, πολυεπίπεδης, πολύμηνης και μεθοδικής έρευνας με την κωδική ονομασία «Ίππαλος», που οδήγησε στον τερματισμό της δράσης μιας διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, στην πλειοψηφία τους Έλληνες, δραστηριοποιούνταν στη θαλάσσια μεταφορά τόνων κοκαΐνης προς την Ευρώπη, μέσω αλιευτικών σκαφών που συνδέονταν με νομιμοφανείς εταιρικές δομές», ανέφερε αρχικά.

Όπως είπε ο κ. Ντουΐτσης, η υπόθεση εξελίχθηκε σε χρονικό βάθος τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024 και βασίστηκε σε συνδυασμό προανακριτικών ενεργειών, ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων και αξιοποίησης πληροφοριών, με σταθερή διασύνδεση και συνεργασία με ξένες Αρχές. Κρίσιμη υπήρξε η διεθνής επιχειρησιακή συνεργασία, καθώς η τελική φάση εκτυλίχθηκε σε υπεράκτιο θαλάσσιο χώρο από τις γαλλικές Αρχές.

