Το Dnews.gr εξηγεί πως θα λειτουργεί η κυβερνητική παρέμβαση.

Η παρέμβαση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο θα κατατεθεί μέχρι αύριο στη Βουλή. Θα προβλέπει «κούρεμα» της συναλλαγματικής ισοτιμίας από 15% έως και 50%, ανάλογα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Θα αφορά δάνεια που εξακολουθούν να εξυπηρετούνται κανονικά, χωρίς καθυστέρηση άνω των τριών μηνών, ακόμη και αν στο παρελθόν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση.

Το Dnews.gr εξηγεί μέσα από απλές ερωτήσεις και απαντήσεις το πως θα λειτουργεί η κυβερνητική παρέμβαση:

1. Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο;

Η ρύθμιση προβλέπει «κούρεμα» της συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά τη μετατροπή των δανείων από ελβετικό φράγκο σε ευρώ. Το ποσοστό ξεκινά από 15% για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες και μπορεί να φτάσει έως και το 50% για όσους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

2. Ποιοι θεωρούνται δικαιούχοι της ρύθμισης;

Δικαιούχοι είναι οι δανειολήπτες που παραμένουν συνεπείς στην αποπληρωμή του δανείου τους, δηλαδή δεν εμφανίζουν καθυστέρηση άνω των τριών μηνών, ακόμη και αν έχουν προχωρήσει στο παρελθόν σε ρύθμιση της οφειλής τους.

3. Πώς κατανέμονται οι δανειολήπτες και τι «κούρεμα προβλέπεται για κάθε κατηγορία;

Οι συνεπείς δανειολήπτες κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες βάσει εισοδήματος και περιουσιακής κατάστασης. Η πρώτη κατηγορία λαμβάνει βελτίωση της ισοτιμίας έως 50%, η δεύτερη 30%, η τρίτη 20%, ενώ η τέταρτη κατηγορία, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, προβλέπει «κούρεμα» 15%.

4. Τι ισχύει για το επιτόκιο μετά τη μετατροπή του δανείου σε ευρώ;

Μετά τη μετατροπή, το δάνειο αποκτά σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής. Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 2,30% για την πρώτη κατηγορία, στο 2,50% για τη δεύτερη, στο 2,70% για την τρίτη και στο 2,90% για την τέταρτη κατηγορία.

5. Υπάρχει χρονικό περιθώριο για την ένταξη στη ρύθμιση;

Ναι. Η δυνατότητα μετατροπής του δανείου σε ευρώ παρέχεται για έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου και συνοδεύεται από δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής έως και πέντε χρόνια.

6. Τι προβλέπεται για όσους έχουν καθυστερήσεις στις οφειλές τους;

Οι δανειολήπτες με καθυστερούμενες οφειλές δεν εντάσσονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση, αλλά μπορούν να προσφύγουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Η οφειλή τους ρυθμίζεται βάσει του αλγορίθμου του εξωδικαστικού, με υποχρέωση των πιστωτών να αποδεχθούν τη ρύθμιση.

7. Τι συμβαίνει με δικαστικές εκκρεμότητες και παλαιότερες ρυθμίσεις;

Με την ένταξη στη ρύθμιση παύουν οι εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί από τους δανειολήπτες και καταργούνται τυχόν υφιστάμενες συμβάσεις ρύθμισης. Σε περίπτωση που το δάνειο καταγγελθεί εκ νέου λόγω μη πληρωμής, ο δανειολήπτης θα οφείλει το ποσό που θα προέκυπτε αν η μετατροπή είχε γίνει με την τρέχουσα ισοτιμία τη στιγμή της ρύθμισης.