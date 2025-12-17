Αύριο η κρίσιμη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής αγροτών για τα μπλόκα: «Αοριστίες» οι δηλώσεις Τσιάρα, σχολιάζουν εκπρόσωποι των αγροτών.

Στην αυριανή συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στον Λευκώνα Σερρών αναμένονται οι μεγάλες αποφάσεις για τη συνέχιση των αγροτικών κινητοποιήσεων, με τους εκπροσώπους παραγωγών από όλη τη χώρα να συζητούν τις τελευταίες απαντήσεις της κυβέρνησης στα αιτήματά τους.

Οι παραγωγοί, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων, καλούνται να συμφωνήσουν στο αν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα θα παραμείνουν, θα ενισχυθούν ή θα πάρουν κάποια άλλη μορφή.

Μπορεί εκπρόσωποι ορισμένων μπλόκων να προκρίνουν τον διάλογο με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση όσων ανακοινώθηκαν, ωστόσο πολλοί ζητούν πιο σκληρή μορφή των κινητοποιήσεων.

«Το να λένε για φθηνότερο ρεύμα, χωρίς να προσδιορίζεται αυτό πώς θα γίνει, δεν λέει κάτι. Αν είναι με μεθόδους τύπου ΓΑΙΑ πάλι δεν λέει τίποτε. Ούτε οι κτηνοτρόφοι καλύπτονται όσον αφορά το θέμα της ευλογιάς. Ακόμη και ν’ αντικατασταθούν όλα τα χαμένα ζώα, οι κτηνοτρόφοι λένε ότι αν ξέρουν ότι μπορεί και πάλι να μεταδοθεί ο ιός στα κοπάδια, τότε δεν τους λέει τίποτα η όποια διαδικασία και γι’ αυτό επιμένουν στο εμβόλιο. Η κυβέρνηση δεν είπε τίποτε ούτε για το αίτημα αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος, για να μιλήσουμε με αριθμούς» σχολίαζαν στη «Μαγνησία».

Χαρακτηριστικά, ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, Θοδωρής Γεωργαδάκης επισήμανε:

«Αναμένουμε τον πανελλαδικό συντονισμό για να βγει συλλογική απόφαση. Εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, πραγματοποιώντας μεγάλες δράσεις με τρακτέρ και αγροτικά με τους βιοπαλαιστές αγρότες όλων των μπλόκων της Θεσσαλίας στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Συνεχίζουμε τον αγώνα και ό,τι απόφαση βγει θα είναι συλλογική πανελλαδικά. Αλλά στην κυβέρνηση στέλνουμε το μήνυμα ν’ απαντήσει πάνω στα αιτήματά μας, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων, των αλιέων. Έχουμε στείλει τέσσερα υπομνήματα στο Μέγαρο Μαξίμου και ξεκάθαρες απαντήσεις δεν έχουμε πάρει».

Από την πλευρά του ο υπουργός Κώστας Τσιάρας σχολίαζε στο ΕΡΤΝews Radio 105,8 πως «η κυβέρνηση έχει σταθεί στο πλευρό των αγροτών...»

«Αυτή τη στιγμή πρέπει οι ίδιοι οι αγρότες, οι εκπρόσωποί τους να αποφασίσουν να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Και βεβαίως νομίζω ότι πρέπει να αποφασίσουν να μη συνεχίζουν να ταλαιπωρούν όλη την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία».

Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση ενοποίησε χθες τις πληρωμές, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, να ανακοινώνει πως μέσα στη μέρα (Τρίτη 16 Δεκεμβρίου) θα καταβληθούν 490 εκατ. ευρώ για τέσσερα καθεστώτα ενίσχυσης και αποζημιώσεων. Αξίζει να σημειωθεί πως με τη συγκεκριμένη πληρωμή θα αποκαλυφθεί πόσες χιλιάδες μένουν εκτός και πηγαίνουν προς Μάρτιο.