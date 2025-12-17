Πριν από την ομιλία του στην Πάτρα, ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με ομάδα αγροτών από τα τοπικά μπλόκα.

Τη «βεντάλια» των προτάσεων του για τα ζητήματα της καθημερινότητας και της πραγματικής οικονομίας, αναπτύσσει σταδιακά κατά τις παρεμβάσεις του, ο Αλέξης Τσίπρας. Από την Πάτρα, ο πρώην πρωθυπουργός εστίασε στα προβλήματα των αγροτών, καλώντας την κυβέρνηση να καταβάλει τα όσα τους χρωστάει - ακόμα και αν χρειαστεί για μικρό χρονικό διάστημα, αυτό να το κάνει με εθνικούς πόρους.

«Πληρώστε τους αγρότες»

Πριν από την ομιλία του στην Πάτρα, ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με ομάδα αγροτών από τα τοπικά μπλόκα. Επίσης, σε έναν εξ αυτών δόθηκε η δυνατότητα να παρέμβει πριν από την έναρξη της εκδήλωσης για την παρουσίαση της «Ιθάκης», ώστε να μιλήσει για τα προβλήματα των αγωνιζόμενων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Ωστόσο, ο πρώην πρωθυπουργός δεν έμεινε εκεί. Κατά τη δική του παρέμβαση αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα. Και δεν έμεινε μόνο στις διαπιστώσεις και στη γενικόλογη στήριξη. Αντίθετα, πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε την άμεση πληρωμή των δικαιούχων ενισχύσεων από εθνικούς πόρους, με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής μέχρι να ξεπεραστεί άμεσα το τεράστιο θέμα με τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - ως αποτέλεσμα του σκανδάλου της κυβέρνησης με τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Επιπλέον ο Αλ.Τσίπρας έθεσε και το σοβαρό θέμα με τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων για τις θανατώσεις ζώων ζητώντας την πλήρη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες και αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων μέχρι να ορθοποδήσουν.

Όπως είπε, τα αιτήματα και κινητοποιήσεις των αγροτών, είναι δίκαιες. «Το κόστος παραγωγής αυξάνεται κατά 10% ανά έτος, τα τελευταία 4 χρόνια. Γιατί οι τιμές στο ράφι για τους καταναλωτές είναι 4 έως 5 φορές επάνω από ότι οι τιμές που πουλάνε οι αγρότες τα προϊόντα τους στο χωράφι, στους μεσάζοντες.

Γιατί το ενεργειακό κόστος έχει πάει στο θεό και ο σχεδιασμός που είχαμε για τις ενεργειακές κοινότητες, ώστε να αποκτήσουν όρους σύνδεσης με το δίκτυο οι μικροί και μεσαίοι αγρότες, να γίνουν αυτοπαραγωγοί και αυτοκαταναλωτές, πήγαν περίπατο», ήταν μερικά από τα λόγια του.