Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 22.6 % και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10.9 %.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τάσεις της MRB (Xρόνος διεξαγωγής 4/12 - 12/12). Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 22.6 % και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10.9 %. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει ποσοστό 9.1 %, η Πλεύση Ελευθερίας 7.5 %, το ΚΚΕ 6.7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6 %, η Φωνή Λογικής 3.9 %, το ΜέΡΑ25 2.3%, η Νίκη 1.9 %, το Κίνημα Δημοκρατίας 1.5%, και η Νέα Αριστερά 1.2 %.

«Αλλο Κόμμα» επέλεξε το 3.9 % των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» είναι στο 22.5 %. Το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αναλύεται ως εξής: «Δεν αποφάσισα – Δεν απαντώ» 17.4 % και «Λευκό – Άκυρο – Αποχή» 5.1 %.

Εκτός όμως από την πρόθεση ψήφου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 3 κάρτες της έρευνας για τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού.

Σε αυτές καταγράφεται ότι:

-Το 31,8% θα ψήφιζε ένα κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

-Το 15,6% θα ψήφιζε ένα κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά

-Το 23,2% θα ψήφιζε ένα κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα

Οι πολίτες θεωρούν ότι τα τρία σημαντικότερα προβλήματα της χώρας είναι: πληθωρισμός/ακρίβεια με 51.7 %, χαμηλοί μισθοί/χαμηλά εισοδήματα με 41.5 % και υγεία/περίθαλψη με 36.9 %.

Η λέξη «Οργή» με ποσοστό 47.9 % εκφράζει περισσότερο τους πολίτες για το παρόν και το μέλλον της χώρας, ακολουθούν ο «Φόβος» με 42.9 % και η «Παραίτηση/Απογοήτευση» με 32.6 %.

Στο ερώτημα «ποια από τις παρακάτω κατηγορίες εξόδων του νοικοκυριού αποτελούν για εσάς το μεγαλύτερο πρόβλημα» οι πολίτες απαντούν η ενέργεια 69.4 %, τα καθημερινά έξοδα 67%.

Σύμφωνα με την έρευνα της MRB, το 64.9% απαντά ότι «ανταποκρίνομαι με μεγάλη δυσκολία μόλις που καταφέρνω να ανταποκριθώ στις βασικές προσωπικές/οικογενειακές οικονομικές υποχρεώσεις».