Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο πρώτοι από τους 7 συλληφθέντες που αποτελούν τη σημερινή ομάδα των κατηγορουμένων οι οποίοι απολογήθηκαν στον ευρωπαίο ανακριτή για τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι, 58 και 55 ετών, οι οποίοι ασχολούνται με την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα τους επιβλήθηκε ο περιοριστικό όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ στον 58χρονο επιβλήθηκε και εγγυοδοσια 5.000 ευρώ.

Η διαδικασία συνεχίζεται και αναμένεται να διαρκέσει έως το βράδυ, ενώ αύριο απολογούνται οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Στις απολογίες τους και οι φέρονται να ισχυριστηκαν: «Τα αγροτεμάχια που δηλώναμε ήταν δικά μας. Υπάρχουν έγγραφα που το πιστοποιούν και τα προσκομίζουμε. Δεν κάναμε καμία παράνομη ενέργεια ώστε να λάβουμε επιπλέον επιδότηση από αυτές που δικαιούμαστε».