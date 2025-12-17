Η ένταση ξεκίνησε όταν ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κώστας Μπούμπας ανέφερε ότι το Μέγαρο Μαξίμου «άκουγε τηλέφωνα».

Ανέβηκαν οι τόνοι στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής κατά την διάρκεια της εξέτασης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, με την προεδρεύουσα Μαρία Συρεγγέλα να προχωρεί σε ολιγόλεπτη διακοπή για να χαμηλώσουν οι τόνοι.

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κώστας Μπούμπας ανέφερε ότι το Μέγαρο Μαξίμου «άκουγε τηλέφωνα», με τον Γιώργο Μυλωνάκη να αντιδρά έντονα, να παρεμβαίνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου βάζοντας στο στόχαστρο και την Μαρία Συρεγγέλα.

Ενδεικτικός της έντασης που επικράτησε ο παρακάτω διάλογος:

Κ. Μπούμπας: ακούγεται το όνομα του κυρίου Σενετάκη. Ακούγεται αυτό με τον κύριο Μπουκώρο. Ερωτάται ο κύριος Μπουκώρος, εάν παρακολουθούσε τα τηλέφωνα ο κύριος Μυλωνάκης και δεν απαντά, ούτε αρνητικά ούτε καταφατικά. Το αφήνει στο «κουίζ». Έχουμε τον κ. Σαλάτα, «μου πήρε το κεφάλι ο Μυλωνάκης». Το είπε ο άνθρωπος. Μην τρελαθούμε τώρα δηλαδή. Έχεις τον κύριο Σαλμά να τα δηλώνει αυτά για τον κύριο Μυλωνάκη και μετά λέει «υπέθεσα ότι ήταν ο κύριος Μυλωνάκης». Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Έτσι δουλειά δε γίνεται. Πείτε μου εσείς τώρα, ένας που τα ακούει όλα αυτά, τι συμπέρασμα βγάζεις; Ήξεις αφίξεις. Τα τηλέφωνα, φως φανάρι, τα παρακολουθούσατε κύριε Μυλωνάκη, τώρα μην τρελαθούμε..

Γ. Μυλωνάκης: Είναι φως φανάρι; Μετρήστε τα λόγια σας. Μετρήστε τα λόγια σας. Μετρήστε τα λόγια σας. Μετρήστε τα λόγια σας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κ.Μούμπας: Να το πείτε στον κύριο Μπουκώρο, στον κύριο Σαλμά, στον κύριο Σενετάκη

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Απειλείτε; Κάντε μήνυση

Γ. Μυλωνάκης: Είναι αξιόποινο. Το καταλαβαίνετε; Σας παρακαλώ πολύ. Ποιος άκουγε τηλέφωνα; Ποιος άκουγε τηλέφωνα;

Μ. Συρεγγέλα: Θα διακόψω, κα Κωνσταντοπούλου μην διακόψετε πάλι και μιλάτε πάνω στους υπόλοιπους.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Σας έχουμε κάνει πρόταση μομφής.

Μ. Συρεγγέλα: Έχετε εμμονή μαζί μου

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Έχει σύγκρουση συμφερόντων

Συρεγγέλα: Εσείς συκοφαντήσατε, Το έχω πει πολλές φορές. Διακόπτω για 10' έως να ηρεμήσει η κα Κωνστανοτπούλου. Λίγα λεπτά αργότερα, η συνεδρίαση συνεχίστηκε κανονικά.