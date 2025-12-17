Ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο «για τη ληστεία του ΕΛΓΑ στους λογαριασμούς των αγροτών πριν πιστωθεί η υπόλοιπη επιδότηση.

Μεταξύ άλλων σημείωσε σε δηλώσεις του στο περιστύλιο της Βουλής πως η εφαρμογή της τεχνικής λύσης για τους κτηνοτρόφους της Κρήτης που συμφωνήθηκε στη συνάντηση με Τσιάρα και Χατζηδάκη, γίνεται με έναν τρόπο και έναν κλειδάριθμο που οδηγεί σε καταστροφή τη μικρομεσαία κτηνοτροφία.

Ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο «για τη ληστεία του ΕΛΓΑ στους λογαριασμούς των αγροτών πριν πιστωθεί η υπόλοιπη επιδότηση ενώ μίλησε για κοροϊδία Τσιάρα-Χατζηδάκη προς τους κτηνοτρόφους από την Κρήτη καθώς εφαρμόζει έναν απαράδεκτο υπολογισμό για τα στρέμματα που θα δώσει μέσω της τεχνικής λύσης σε σε Πελοπόννησο και Νότιο Αιγαίο παίρνοντας υπόψιν όχι το εισόδημα - τζίρο αλλά το φορολογητέο εισόδημα. Κάτι που οδηγεί στο να δωθεί το 1/3 ή 1/2 της περυσινής επιδότησης σε πάρα πολλούς κτηνοτρόφους που και ζώα έχουν και παράγουν», είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Πολάκης.

Τόνισε ακόμα πως η στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τη συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής (MERCOSUR) για αδασμολόγητη εισαγωγή αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων, που αν γίνει θα οδηγήσει σε καταστροφή της ευρωπαϊκής γεωργίας - κτηνοτροφίας».

