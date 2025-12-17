Για να αναζητείται η ελπίδα, προφανώς δεν υπάρχει στους σημερινούς πολιτικούς σχηματισμούς, διεμήνυσε μεταξύ άλλων από την Πάτρα ο πρώην πρωθυπουργός.

Έχει όντως ενδιαφέρον τι είπε για την αντιπολίτευση από την Πάτρα ο Αλέξης Τσίπρας και γιατί στράφηκε κατά Ανδρουλάκη, Φάμελλου και Χαρίτση.

«Για να αναζητείται η ελπίδα, προφανώς δεν υπάρχει στους σημερινούς πολιτικούς σχηματισμούς», διεμήνυσε χαρακτηριστικά με την ομιλία του και εν συνεχεία «φωτογράφισε» τα τρία κόμματα:

«ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΕΞΙΑ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ»: Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί να κυβερνήσει με τη Δεξιά αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης. Και ότι στελέχη του στις θέσεις ευθύνης έχουν σε κάποια στιγμή θαυμάσει τον Μητσοτάκη. «Αλήθεια, μπορεί να αμφισβητήσει τη σημερινή κυβέρνηση όποιος αφήνει ανοικτό να κυβερνήσει με τη Δεξιά, αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης; Και όποιος δε μπορεί να βρει στελέχη να τοποθετήσει σε θέσεις ευθύνης στο κόμμα του, που να μην έχουν κάποια στιγμή δημόσια θαυμάσει τον Μητσοτάκη;», αναρωτήθηκε.

«ΘΕΤΕΙ ΩΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΗ»: Ο Αλέξης Τσίπρας «φωτογράφισε» και τον Σωκράτη Φάμελλο: «Ή θέλει να αμφισβητήσει τη Δεξιά, όποιος διστάζει να πάρει ουσιαστικές ενωτικές πρωτοβουλίες ανασύνθεσης της σημερινής εικόνας του κατακερματισμού, θέτοντας πάντα ως προϋπόθεση τη δική του κομματική επιβίωση;», αναρωτήθηκε.

«ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΜΕΤΡΟ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ: Για την ηγεσία της Νέας Αριστεράς ήταν σαφής επικριτικός: «Ή όποιος εμμένει στη κριτική του αριστερόμετρου και στα λάθη των άλλων, όταν δεν έχει τολμήσει ποτέ ούτε να ψελλίσει για τα δικά του λάθη και τις δικές του αποτυχίες;», αναρωτήθηκε και εδώ.

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΝΔ»: Είπε χαρακτηριστικά: «Η κυβέρνηση καταρρέει κάτω από το βάρος της αναποτελεσματικότητάς της και της διαφθοράς. Στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας έχει πια τελειώσει. Και το γνωρίζουν και οι ίδιοι, ότι έχουν τελειώσει. Ασφαλή προσγείωση αναζητάνε και καθεστώς ασυλίας από τους επόμενους.

Και ελπίζουν να το βρούνε, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική πολιτική πρόταση και εναλλακτική δύναμη διακυβέρνησης από την προοδευτική παράταξη. Που κάποια τμήματά της δείχνουν μην έχουν εναλλακτική, αλλά συμπληρωματική λογική απέναντι στη Δεξιά. Και αυτό που σκέφτονται ήδη κάποιοι, είναι ποιόν δεξιό, κεντροδεξιό ή κεντρώο πολιτικό παράγοντα θα στηρίξουν για να αντικαταστήσει τον Μητσοτάκη. Αλλά όχι τις πολιτικές του».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ:

«Με κατηγορούνε πολλοί ότι είμαι σκληρός όχι μόνο με την κυβέρνηση αλλά και με την αντιπολίτευση.

Δεν είμαι εγώ σκληρός, σκληρή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε.

Η κραυγή “να γίνει κάτι” αντηχεί απελπισμένα.

Αναζητούν όλοι ελπίδα.

“Ζητείται ελπίς”.

Και για να αναζητείται η ελπίδα, προφανώς δεν υπάρχει στους σημερινούς πολιτικούς σχηματισμούς.

Γιατί για να υπάρχει η ελπίδα της αλλαγής πρέπει να συντελούνται δύο προϋποθέσεις: Να θέλεις και να μπορείς.

Και φοβάμαι ότι δεν συντελείται ούτε η μία ούτε η άλλη, από τους υπάρχοντες σχηματισμούς.

Αλήθεια, μπορεί να αμφισβητήσει τη σημερινή κυβέρνηση όποιος αφήνει ανοικτό να κυβερνήσει με τη Δεξιά, αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης;

Και όποιος δε μπορεί να βρει στελέχη να τοποθετήσει σε θέσεις ευθύνης στο κόμμα του, που να μην έχουν κάποια στιγμή δημόσια θαυμάσει τον Μητσοτάκη;

Ή θέλει να αμφισβητήσει τη Δεξιά, όποιος διστάζει να πάρει ουσιαστικές ενωτικές πρωτοβουλίες ανασύνθεσης της σημερινής εικόνας του κατακερματισμού, θέτοντας πάντα ως προϋπόθεση τη δική του κομματική επιβίωση;

Ή όποιος εμμένει στη κριτική του αριστερόμετρου και στα λάθη των άλλων, όταν δεν έχει τολμήσει ποτέ ούτε να ψελλίσει για τα δικά του λάθη και τις δικές του αποτυχίες;



Δείτε σήμερα ποια είναι η εικόνα, πριν βιαστείτε να με πείτε άδικο.

Η κυβέρνηση καταρρέει κάτω από το βάρος της αναποτελεσματικότητάς της και της διαφθοράς.

Στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας έχει πια τελειώσει.

Και το γνωρίζουν και οι ίδιοι, ότι έχουν τελειώσει.

Ασφαλή προσγείωση αναζητάνε και καθεστώς ασυλίας από τους επόμενους.

Και ελπίζουν να το βρούνε, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική πολιτική πρόταση και εναλλακτική δύναμη διακυβέρνησης από την προοδευτική παράταξη.

Που κάποια τμήματά της δείχνουν μην έχουν εναλλακτική, αλλά συμπληρωματική λογική απέναντι στη Δεξιά.

Και αυτό που σκέφτονται ήδη κάποιοι, είναι ποιόν δεξιό, κεντροδεξιό ή κεντρώο πολιτικό παράγοντα θα στηρίξουν για να αντικαταστήσει τον Μητσοτάκη.

Αλλά όχι τις πολιτικές του.



Αυτό αγαπητοί φίλοι δεν πάει μακριά.

Είδαμε που οδήγησε το 2012-2015.

Γιατί κάποιοι ξεχνάνε ότι η χώρα δε χρεοκόπησε το 2015.

Η χώρα χρεοκόπησε από το 2008.

Και αποτελειώθηκε από το 2012 ως το 2015».