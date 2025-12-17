«Η σύγχυση ξεκαθάρισε, πληρώνονται τις επόμενες ώρες. Οι ευθύνες θα αποδοθούν, προέχει να γίνει η πληρωμή. Τα υπόλοιπα σήμερα».

Τον υπεύθυνο για το απίστευτο φιάσκο με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αναλήψεις του ΕΛΓΑ από τους λογαριασμούς αναζητά η κυβέρνηση. Μάλιστα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λένε ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν μέσα στην ημέρα, γιατί πρέπει να γίνει πρώτα η πληρωμή.

Ο Χρήστος Κέλλας είπε ότι «είμαι άυπνος από τηλέφωνα όλο το βράδυ. Αν οι αγρότες είναι μια φορά αγανακτισμένοι για αυτό που συνέβη, γιατί παρακρατήθηκε ο ΕΛΓΑ, χωρίς να καταβληθεί η βασική ενίσχυση, εμείς είμαστε 10 φορές αγανακτισμένοι».

Στο ερώτημα ποιος ευθύνεται για το λάθος και αν υπάρχει πολιτική ευθύνη ή αν θα υπάρξει παραίτηση από τη διοίκηση του ΕΛΓΑ είπε ότι: «Η σύγχυση ξεκαθάρισε, πληρώνονται τις επόμενες ώρες. Οι ευθύνες θα αποδοθούν, προέχει να γίνει η πληρωμή. Τα υπόλοιπα σήμερα».

«Η αγανάκτησή μας είναι μεγάλη. Έβαλαν πρώτα τη δισκέτα παρακράτησης, από τη δισκέτα πληρωμής».

Σημειώνεται ότι πρόεδρος του ΕΛΓΑ είναι ο Ανδρέας Λυκουρέντζος, πρώην υπουργός της ΝΔ.

