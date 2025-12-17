«Ο πρωθυπουργός δεν έχει καμία σχέση με τον Ξυλούρη. Δεν τον γνωρίζει και δεν τον έχει συναντήσει ποτέ και αυτή είναι η αλήθεια», είπε ο Γ. Μυλωνάκης.

«Είναι προφανές ότι δεν γνώριζα, δεν ήξερα τίποτα περί επισυνδέσεων και δικογραφίας και δεν ενημέρωσα κανέναν», τόνισε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Γιώργος Μυλωνάκης, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα όσα του καταλογίζει η αντιπολίτευση, πως γνώριζε για τις παρακολουθήσεις της δικογραφίας και είχε ενημερώσει βουλευτές πως δεν θα υπουργοποιηθούν για αυτό, έναν χρόνο πριν αποκαλυφθεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή, ο κ. Μυλωνάκης έκανε λόγο για προσπάθεια «να χτιστεί ένα νέο αφήγημα, αντίστοιχο με εκείνο της Novartis» και μίλησε για παραπλανητικά δημοσιεύματα, ενημερώνοντας μάλιστα πως έχει κινηθεί νομικά, ενώ τόνισε απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, πως το «Μέγαρο Μαξίμου δεν γνώριζε για τις επισυνδέσεις».

Αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκο Σαλάτα, ανέφερε ότι ο ίδιος ζήτησε πλήρη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ότι την παραίτηση ζήτησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, λόγω της δημόσιας έντασης που είχε δημιουργηθεί. «Τον σέβομαι τον κ. Σαλάτα. Εδώ έγινε θόρυβος με εσφαλμένα μηνύματα», σημείωσε.

Για το σημείωμα από τον Γρηγόρη Βάρρα, ο κ. Μυλωνάκης ανέφερε πως «από συνεργάτες λαμβάνουμε σημειώματα. Προφανώς ζητάμε σημειώματα. Το ζήτησα γιατί ήθελα εγώ να αποκτήσω εικόνα για το σύστημα πληρωμών και κυρίως να ρωτήσω έναν άνθρωπο με εμπειρία να μου πει τι πρέπει να αποφύγουμε. Αυτή ήταν η συνεννόηση». Παράλληλα, υπογράμμισε πως δεν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για το σημείωμα και το περιεχόμενό του.

Ο κ. Μυλωνάκης απάντησε πως δεν έχει γνωρίσει και δεν έχει μιλήσει ποτέ με τον Γιώργο Ξυλούρη, ενώ αναφερόμενος στη φωτογραφία με τον πρωθυπουργό να κάθεται δίπλα από τον «Φραπέ» το 2017, ανέφερε: «Αν ήμασταν ειλικρινείς θα λέγαμε ότι οι πολιτικοί αρχηγοί, όταν πηγαίνουν περιοδείες συναντούν στελέχη από την κομματική βάση. Προφανώς και όλοι σας θα έχετε βγάλει φωτογραφίες με ανθρώπους που αγνοείτε. Δεν ζητάς ποινικό μητρώο όταν έρχεται κάποιος να φωτογραφηθεί μαζί σου. Ο πρωθυπουργός δεν έχει καμία σχέση με τον Ξυλούρη. Δεν τον γνωρίζει και δεν τον έχει συναντήσει ποτέ και αυτή είναι η αλήθεια».

«Δεν μου έχει τύχει ποτέ να κάθομαι σε ταβέρνα και δίπλα μου να κάθεται άνθρωπος που δεν γνωρίζω. Επιμένετε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν γνωρίζει τον κ. Ξυλούρη;», ρώτησε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, με τον Γιώργο Μυλωνάκη να επανέρχεται, λέγοντας πως «ο πρωθυπουργός δεν τον γνώριζε και δεν τον γνωρίζει» τον συγκεκριμένο.

Κλήθηκε ο σωστός «Φραπές»;

Πριν την εξέταση, ξεκίνησε συζήτηση αναφορικώς με πρόσφατο ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε ο λάθος «Φραπές» στην εξεταστική, με τον Μακάριο Λαζαρίδη, να ζητά να σταλεί επιστολή στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1.

«Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες ένα ρεπορτάζ στο τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για το ποιος είναι, εάν είναι ο Ξυλούρης, αυτός που εξετάσαμε. Παρακαλώ η επιτροπή μας να αποστείλει επιστολή στον ΑΝΤ1 για πλήρη ενημέρωση, να μας πουν από πού προκύπτει αυτό», ανέφερε, σημειώνοντας πως η εξεταστική επιτροπή στηρίζει την έρευνά της στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Στο θέμα αναφέρθηκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι «είναι πρόδηλο ότι επιχειρείται ένας φοβερός αποπροσανατολισμός και ένα ξέπλυμα. Ο ίδιος ο Ξυλούρης συνομολόγησε ότι είναι ο «Φραπές». Εάν η ΝΔ διατηρεί αμφιβολίες για το ποιος είναι, ας κληθεί ο Πέτρος Κουσουλός στην εξεταστική». Παράλληλα ζήτησε να κληθεί στην εξεταστική και ο φερόμενος ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

«Να δοθεί εντολή στην αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας ώστε να ερευνήσει το θέμα», ζήτησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Η Μιλένα Αποστολάκη στην έναρξη της συνεδρίασης, κατήγγειλε πως ο επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ «αρνείται» να προσκομίσει τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των 6.404 δεσμευμένων ΑΦΜ που αιτείται το κόμμα της.