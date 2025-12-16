Νέες αποκαλύψεις για τον τραγουδιστή και το περιεχόμενο της μήνυσης που βρίσκεται στα σκαριά εις βάρος του.

Όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του, τρεις είναι οι καταγγέλλοντες που είναι πολύ κοντά στο να καταθέσουν μήνυση εις βάρος του πολύ γνωστού τραγουδιστή.

«Όπως έχω πει ξανά, ο τραγουδιστής είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα, με μεγάλο εκτόπισμα όχι μόνο στην πίστα, αλλά και στην ευρύτερη σόουμπιζ. Είναι πολύ αγαπητός. Υπάρχουν τρεις άνθρωποι που είναι έτοιμοι να τον καταγγείλουν. Μαθαίνω και σας το μεταφέρω ότι εάν δεν αλλάξει κάτι, γιατί μπορεί να αλλάξει κάτι, να υπάρξει εξωδικαστικός συμβιβασμός. Η πρώτη μήνυση θα κατατεθεί αύριο. Η μήνυση που θα κατατεθεί αύριο έχει να κάνει με τον άνθρωπο που ήταν μουσικός στο συγκρότημα που έπαιζε στο κέντρο που τραγουδούσε ο συγκεκριμένος τραγουδιστής», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Ο άνθρωπος αυτός θα καταγγείλει ασέλγεια, δεν θα καταγγείλει βιασμό. Η ασέλγεια έχει να κάνει με άσεμνες εκφράσεις, άσεμνους χαρακτηρισμούς και άσεμνες χειρονομίες από τον τραγουδιστή προς τον μουσικό του συγκροτήματός του μέσα στο καμαρίνι του καλλιτέχνη. Δεν πρόκειται να υπάρξει άλλος μάρτυρας για αυτά που έγιναν στο καμαρίνι. Θα μιλήσει για ασέλγεια τουλάχιστον δύο φορές μέσα στο καμαρίνι του τραγουδιστή. Του υποσχόταν ότι θα τον ανεβάσει καλλιτεχνικά. Δεν θα καταγγείλει σεξουαλική συνεύρεση, θα μιλήσει για προκαταρτικές καταστάσεις. Θα υπάρξουν δύο μάρτυρες, ένας άντρας και μια γυναίκα, που ήταν εργαζόμενοι στο μαγαζί που εμφανιζόταν ο τραγουδιστής» πρόσθεσε.

Δεύτερη καταγγελία

«O δεύτερος άνθρωπος που θα καταγγείλει τον γνωστό τραγουδιστή είναι από νησί. Περιμένει την κίνηση του πρώτου για να κινηθεί και αυτός νομικά, έχει μια διαφορετική ιστορία. Θα μιλήσει για μια σεξουαλική παρενόχληση που ξεκίνησε από τα καμαρίνια και κατέληξε στο σπίτι του τραγουδιστή. Θα ισχυριστεί ο δεύτερος καταγγέλλων ότι εκεί του έκανε πάλι ανήθικες προτάσεις και πράξεις. Για πρώτη φορά επειδή έχω κάνει προσωπικό ρεπορτάζ, γνωρίζουμε τι θα λεχθεί τις επόμενες ώρες στις μηνύσεις που θα κατατεθούν»,ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

Μάλιστα, ο μουσικός που βρέθηκε στο σπίτι του γνωστού τραγουδιστή περιέγραψε με λεπτομέρειες την εμπειρία του. «Πριν από ένα χρόνο βρέθηκαν στο καμαρίνι του τραγουδιστή και μετά από δύο ώρες του πρότεινε να πάνε μια βόλτα. Αρχικά, πήγαν από το σπίτι του τραγουδιστή με το πρόσχημα ότι έπρεπε να αλλάξει ρούχα. Τελικά ο τραγουδιστής τον έπεισε να μείνουν σπίτι. Κάθισαν μαζί από τις 2 τα ξημερώματα μέχρι τις 10 το πρωί. Ο τραγουδιστής δεν τον άγγιξε, αλλά του έκανε ανήθικες προτάσεις. Του πετούσε υπονοούμενα ότι εάν θέλει να κάνει καριέρα, ξέρει πού είναι το υπνοδωμάτιο. Ο τραγουδιστής δεν τον άφηνε να φύγει. Κάποια στιγμή, το πρωί με το πρόσχημα ότι είχε καλέσει ταξί, κατάφερε να φύγει από το σπίτι του τραγουδιστή και έφυγε τρέχοντας με τα πόδια γιατί είχε φοβηθεί πολύ. Μετά από λίγο καιρό, ο τραγουδιστής του ζήτησε να συνεργαστούν στο κέντρο όπου θα εμφανιζόταν, λάθος του αλλά δέχθηκε να έρθει στην Αθήνα. Επειδή δεν απάντησε σε μήνυμα που έστειλε ο τραγουδιστής, μετά τη δεύτερη πρόβα στο νυχτερινό κέντρο, ο μαέστρος του είπε “για τον λόγο που έχεις καταλάβει, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε”».