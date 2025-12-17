Το φιάσκο με την πληρωμή του ΟΠΕΚΕΠΕ που αγνοείται αλλά και η «ξαφνικό» άδειασμα των λογαριασμών αγροτών από την ΕΛΓΑ χωρίς να έχει προηγηθεί η πληρωμή των επιδοτήσεων, έχει φέρει αναβρασμό στους αγρότες. Ως εκ τούτου, οι αγρότες των Σερρών αποφάσισαν να κλείσουν επ' αόριστων το τελωνείο του Προμαχώνα για φορτηγά.

Το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ έχει φέρει δικαιολογημένο αναβρασμό στους αγρότες, οποίοι αντιδρούν εντείνοντας τις κινητοποιήσεις τους εν αναμονή ευρύτερων αποφάσεων για τα μπλόκα.

Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τετάρτης (17/12), οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να αποκλείσουν και επ’ αόριστον τον Μεθοριακό Σταθμό για τα φορτηγά.

Παράλληλα, άνοιξαν τα διόδια προκειμένου να περνούν ελεύθερα τα αυτοκίνητα και να μην πληρώνουν διόδια.

«Κλιμακώνονται οι αγώνες και όσο πάει ο κόσμος εξαγριώνεται με αυτά που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση. Εδώ και πολλούς μήνες μάς λένε τα ίδια πράγματα. Μοιράζει εκατομμύρια η κυβέρνηση, ενώ βλέπουμε ότι από τους τραπεζικούς λογαριασμούς μας να φεύγουν χρήματα καθημερινά» τόνισε στην κάμερα της ΕΡΤ αγρότης του νομού Σερρών.

Ερωτηθέντες αν θα αναθεωρήσουν τη στάση τους όταν γίνουν οι πληρωμές που έχουν προαναγγελθεί, απαντούν: «Ποιος πιστεύει τον κ. Κέλλα και την κυβέρνηση; Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μας κοροϊδεύουν».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-df0etosuabvl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Την ίδια ώρα, σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας προχωρούν επίσης σε αποκλεισμό οκτώ ωρών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (12:00-20:00). Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων αποφάσισαν σε νέα τους γενική συνέλευση, να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 και για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης από τις 19:00 έως τις 23:00 αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.

Οι επόμενες κινήσεις των παραγωγών που βρίσκονται στα μπλόκα αναμένεται να καθοριστούν στη νέα σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, αύριο, στις 14.00, στις Σέρρες.