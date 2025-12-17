«Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εκτόνωση της κατάστασης», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Είμαι αισιόδοξος πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εκτόνωση της κατάστασης» με τους αγρότες, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον ΠτΔ, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Στον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες Τρίτη από το βήμα της Βουλής για το στεγαστικό και τους αγρότες.

«Τα μέτρα στήριξης που θα υλοποιήσει η κυβέρνηση για τους αγρότες και κτηνοτρόφους μας κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, λαμβάνονται υπόψη κάποια από τα δίκαια αιτήματα που έχουν θέσει», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Θέλω να ελπίζω, καθώς πλησιάζουμε πια και στις γιορτές των Χριστουγέννων, ότι θα υπάρχει μια θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν σχετικά σύντομα από τα μπλόκα. Πρέπει να λάβουν κι αυτοί υπόψη ότι όσο δίκαια και αν είναι τα αιτήματά τους δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας και να στερούν από κάποιους το αυτονόητο δικαίωμα να πάνε στα χωριά τους για τις γιορτές».

«Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εκτόνωση της κατάστασης», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τόνισε ότι «πράγματι είμαστε σε περίοδο Χριστουγέννων όπου θα χρειαστεί να γίνουν μεγάλες μετακινήσεις και εσωτερικού τουρισμού και ατομικές, εκατοντάδες χιλιάδες προς τα χωριά και είμαι βέβαιος ότι και το πνεύμα των ημερών αλλά και η εξέλιξη του θέματος του αγροτικού, προς το οποίο και η κοινωνία και η πολιτεία τείνει ευήκοον ους -μιλήσατε για δίκαια αιτήματα- θα οδηγήσει σε μία συναινετική εξέλιξη. Εγώ προέρχομαι από μία περιοχή αγροτική, κυρίως όμως κτηνοτροφική. Σεβόμαστε τον κόπο τους, σεβόμαστε την αγωνία τους αλλά νομίζω πως αυτά όλα θα μπορούν να λυθούν εν πολλοίς όχι με συγκρουσιακές διαδικασίες αλλά με διαδικασίες συνεννόησης, καταλλαγής και διαλόγου».

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι είναι άλλο να διαφωνούμε κι άλλο να συγκρουόμαστε και μάλιστα εις βάρος μέρους της υπόλοιπης κοινωνίας και είπε ότι χωρίς να θέλει να κάνει τον προφήτη νιώθει ότι το πράγμα οδηγείται προς μία πιο συναινετική εξέλιξη κάτι που θα είναι ευχής έργον.

