Οργή επικρατεί στις τάξεις αγροτών και κτηνοτρόφων μετά την αποτυχία της πληρωμής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι μόνο το πρωί δεν μπήκαν λεφτά στους λογαριασμούς, αλλά έλειπαν, καθώς ο ΕΛΓΑ πληρώθηκε χωρίς να γίνει η καταβολή των χρημάτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα δεν ολοκληρώθηκε η εξόφληση της βασικής (208 εκατ. ευρώ σε 482.853 δικαιούχους) ούτε της αναδιανεμητικής (142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους) ενίσχυσης χθες, 16 Δεκεμβρίου παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις από σύσσωμη την κυβέρνηση σε τηλεοπτικά πάνελ και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Επιπλέον δε, ο ΕΛΓΑ τράβηξε κανονικά τα χρήματα που του αναλογούσαν , αδειάζοντας τους λογαριασμούς χιλιάδων δικαιούχων, χωρίς αυτοί να έχουν πιστωθεί τα ποσά που έπρεπε.

Σύμφωνα με πρωϊνή ανακοίνωση (08:00 π.μ.) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι πιστώσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, όπως έχει διαβεβαιώσει ο Τεχνικός Σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Τράπεζες.

Η μη χθεσινή πληρωμή οφείλεται σε λάθος από τη δική τους πλευρά στο σύστημα καταβολής, με το ζήτημα να διευθετείται σήμερα το πρωί.

Από το ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκδόθηκε για το θέμα η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και τα ποσά της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων αγροτών μέχρι το μεσημέρι, όπως μας έχει διαβεβαιώσει ο Τεχνικός Σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Τράπεζες.

Χθες βράδυ, λόγω τεχνικού προβλήματος από τη δική τους πλευρά στο σύστημα καταβολής, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά.

Το ζήτημα θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί.

Εκρηκτικό κλίμα στους αγρότες

Το κλίμα από το βράδυ της Τρίτης 16/12 στον αγροτικό κόσμο είναι εκρηκτικό, με τους παραγωγούς να είναι έξαλλοι με το κυβερνητικό φιάσκο, στην εξόφληση της βασικής ενίσχυσης και της αναδιανεμητικής αφού οι περισσότεροι όχι μόνο δεν είδαν χρήματα στο λογαριασμό τους, αλλά τους έγινε και παρακράτηση υπέρ του ΕΛΓΑ.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας, κος Κώστας Τζέλλας, μίλησε στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

Κ.ΤΖΕΛΛΑΣ: Εκεί που μας χρωστούσανε μας πήραν και το βόδι. Περιμέναμε την εξόφληση της ενιαίας και αντί να δούμε χρήματα στους λογαριασμούς όσοι είχαν κάποια χρήματα μέσα τα πήρε ο ΕΛΓΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές. Δεν ξέρω ποιο είναι το τεχνικό λάθος, εγώ ξέρω ότι ο κόσμος αντί να δει χρήματα μέσα στον λογαριασμό του έχασε κι αυτά που είχε.

Αναφορικά με τα 80 εκατομμύρια που θα δώσει η κυβέρνηση στην κτηνοτροφία

Κ.ΤΖΕΛΛΑΣ: Σε καμία περίπτωση δεν εξετάζει το πρόβλημα απλά μοιράζει εκατομμύρια. Δίνει χρήματα αλλά σε πόσους δηλαδή αν θα δωσει στον κτηνοτρόφο για να πάρει ένα ζώο που κάνει 450€ να του δώσει 150 ή 180€ τι πιστεύετε ότι μπορεί να πάρει ζώο;

Αναφορικά με τα χρήματα για την αναπλήρωση στο βαμβάκι και το σιτάρι

Κ.ΤΖΕΛΛΑΣ: Το σύνολο των στεμμάτων είναι 6,5 εκατομμύρια αν τα διαιρέσουμε είναι 12 € το στρέμμα όταν ο άλλος χρωστάει στο βαμβάκι τουλάχιστον 100€ για να καλύψει το κόστος παραγωγής όχι για να έχει κέρδος, είναι λίγα.

Κ.ΤΖΕΛΛΑΣ: Εμείς εισπράττουμε ότι ο διάλογος που θέλουν να κάνουμε είναι προσχηματικός, δεν θέλουν να δώσουν λύσεις. Στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν θα πάμε στη συνάντηση γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση μας εμπαίζει και αυτό είναι ότι χειρότερο. Κι άλλα τρακτέρ βγαίνουν κάθε μέρα…

Ερωτηθείς αν θα κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα

Κ.ΤΖΕΛΛΑΣ: Αύριο έχουμε τη σύσκεψη των μπλόκων στις Σέρρες κι εκεί θα αποφασίσουμε συνολικά αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι η αλλαγή χρόνου θα γίνει στα μπλόκα κι αντί να λέμε «Νέα Υόρκη αλλαγή χρόνου», θα λέμε Ε65 αλλαγή χρόνου, Νίκαια- Προμαχώνας-Μάλγαρα και πάει λέγοντας.

Ερωτηθείς αν θα αφήνουν τον κόσμο να περνάει από τα μπλόκα τις ημέρες των γιορτών

Κ.ΤΖΕΛΛΑΣ: Στα περισσότερα σημεία η ταλαιπωρία θα ήταν πολύ λιγότερη αν η κυβέρνηση δεν επέλεγε το να ταλαιπωρεί τον κόσμο περισσότερο μόνο και μόνο για να στραφεί εναντίον μας, κάτι που δεν το έχει πετύχει. Το ζήτημα αυτό θα το δούμε αύριο, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να φέρουμε την κοινωνία αντιμέτωπη ή να δημιουργήσουμε πρόβλημα στον κόσμο αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο των αγροτών και των κτηνοτρόφων είναι όλης της κοινωνίας.