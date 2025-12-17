Ο ύπνος και η άσκηση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστοί στόχοι.

Οι περισσότεροι ενήλικες δυσκολεύονται να καλύψουν τις συνιστώμενες ανάγκες τόσο για ύπνο όσο και για σωματική δραστηριότητα, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Communications Medicine.

Ο ύπνος και η σωματική δραστηριότητα είναι και οι δύο κρίσιμοι για την υγεία και υπάρχουν ενδείξεις ότι επηρεάζουν ο ένας τον άλλον. Έρευνες έχουν συνδέσει τη συστηματική, μέτρια σωματική δραστηριότητα με καλύτερη ποιότητα και διάρκεια ύπνου, ενώ η καθιστική ζωή έχει συσχετιστεί με χειρότερο ύπνο.

Οι επιστήμονες έχουν προτείνει μια αμφίδρομη σχέση, σύμφωνα με την οποία η άσκηση μπορεί να υποστηρίζει τον ύπνο, ενώ ο ανεπαρκής ύπνος ενδέχεται να περιορίζει τη σωματική απόδοση και την καθημερινή κίνηση.

Ωστόσο, τα ευρήματα από μελέτες πραγματικής ζωής είναι ανάμεικτα, ιδιαίτερα όταν εξετάζονται οι αλληλεπιδράσεις από μέρα σε μέρα.

Μόλις το 12,9% κοιμάται και περπατά αρκετά

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Flinders στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας πραγματοποίησαν τη μεγάλη αυτή παρατηρητική μελέτη χρησιμοποιώντας δεδομένα από φορητές συσκευές. Η ανάλυση περιέλαβε δεδομένα από περισσότερους από 70.000 ενήλικες, που παρακολουθήθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2020 και Σεπτεμβρίου 2023.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι συμμετέχοντες τοποθέτησαν αισθητήρες ύπνου κάτω από τα στρώματά τους για τη μέτρηση της διάρκειας του ύπνου, της αποδοτικότητας του ύπνου και άλλων χαρακτηριστικών, ενώ παράλληλα φορούσαν ένα έξυπνο ρολόι που κατέγραφε τον ημερήσιο αριθμό βημάτων.

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε πώς τα πρότυπα ύπνου κάθε νύχτας σχετίζονταν με τη σωματική δραστηριότητα της επόμενης ημέρας.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των συμμετεχόντων κάλυπτε σταθερά τις συστάσεις τόσο για τον ύπνο όσο και για τη σωματική δραστηριότητα. Μόλις το 12,9% των ενηλίκων κοιμόταν τακτικά επτά έως εννέα ώρες τη νύχτα και έκανε περισσότερα από 8.000 βήματα την ημέρα.

Ο ύπνος είχε μεγαλύτερη επίδραση στην άσκηση - και όχι το αντίστροφο

Ο ύπνος είχε μεγαλύτερη επίδραση στη σωματική δραστηριότητα απ’ ό,τι η σωματική δραστηριότητα στον ύπνο.

Οι άνθρωποι έτειναν να κάνουν τα περισσότερα βήματα τις ημέρες που κοιμόντουσαν περίπου έξι έως επτά ώρες ύπνου, σε σύγκριση με ημέρες μετά από πολύ σύντομο ή πολύ παρατεταμένο ύπνο.

Η καλύτερη ποιότητα ύπνου συνδέθηκε επίσης με περισσότερα βήματα την επόμενη ημέρα.

Αντίθετα, το πόσο κινήθηκαν οι άνθρωποι μέσα στην ημέρα είχε μικρή επίδραση στο πώς κοιμήθηκαν το ίδιο βράδυ. Τα περισσότερα βήματα συσχετίστηκαν μόνο με μικρές αλλαγές στη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ημερήσια κίνηση δεν επηρεάζει έντονα τον ύπνο από νύχτα σε νύχτα.

Πώς μεταφράζεται αυτό στην πραγματική ζωή;

Για πολλούς ενήλικες, το να βρουν χρόνο τόσο για επαρκή ύπνο όσο και για άσκηση μοιάζει μη ρεαλιστικό. Η μελέτη αυτή δείχνει ότι η εστίαση στον ύπνο - και ιδιαίτερα στην ποιότητά του - μπορεί να είναι σημαντική για τα επίπεδα δραστηριότητας της επόμενης ημέρας.

Επιπλέον, η ιδέα ότι περισσότερη άσκηση δεν οδηγεί αυτόματα σε καλύτερο ύπνο μπορεί να εξηγήσει γιατί ορισμένοι δραστήριοι άνθρωποι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ύπνου.

Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με τον ύπνο σας, σκεφτείτε να δοκιμάσετε ορισμένες επιστημονικά τεκμηριωμένες στρατηγικές για τη βελτίωση της ρουτίνας και του περιβάλλοντος ύπνου σας. Φροντίστε το δωμάτιο να είναι δροσερό και σκοτεινό και προσπαθήστε να αποφεύγετε τις οθόνες κοντά στην ώρα του ύπνου. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει η κατανάλωση ενός ροφήματος ή σνακ που υποστηρίζει τον ύπνο.

Πηγή: EatingWell