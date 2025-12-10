Είτε το πιστεύετε είτε όχι, η θερμοκρασία του δωματίου την ώρα του ύπνου μπορεί να επηρεάσει τον μεταβολισμό σας.

Τους χειμερινούς μήνες, ανυπομονούμε να πάμε στο κρεβάτι, να τυλιχτούμε στις ζεστές κουβέρτες και να βυθιστούμε σε έναν βαθύ ύπνο.

Ενώ ένα ζεστό και άνετο δωμάτιο είναι σίγουρα απολαυστικό, επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν ότι η διατήρηση του υπνοδωματίου σε μια πιο... δροσερή θερμοκρασία μπορεί να βελτιώσει την υγεία, να κάψει το περιττό λίπος και να σας χαρίσει καλύτερο ύπνο.

Πόσο δροσερά πρέπει να είναι; Η ιδανική θερμοκρασία φαίνεται να είναι περίπου 19°C.

Μια παλαιότερη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Diabetes, διαπίστωσε ότι άνδρες που κοιμήθηκαν σε δωμάτια με θερμοκρασία 19°C για ένα μήνα αύξησαν τα επίπεδα του καφέ λιπώδους ιστού τους κατά 42% και την ικανότητά τους να μεταβολίζουν το λίπος κατά 10%.

Αυτοί οι άνδρες παρουσίασαν επίσης βελτίωση στην ευαισθησία τους στην ινσουλίνη, μειώνοντας δυνητικά τον κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη τύπου 2. Παρόλο που το δείγμα της μελέτης ήταν μικρό - πέντε υγιείς άνδρες με μέση ηλικία 21 ετών - υποδηλώνει κάποια προοπτική όσον αφορά την πρόληψη του διαβήτη τύπου 2.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι σε ένα δροσερό περιβάλλον, το σώμα μας πρέπει να δουλέψει πιο σκληρά για να ανεβάσει τη βασική θερμοκρασία του στους 37°C, τη «φυσιολογική» θερμοκρασία του σώματος, αν και αυτή διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Περισσότερη δουλειά σημαίνει περισσότερες θερμίδες που καίγονται. «Η μείωση της θερμοκρασίας του δωματίου πριν τον ύπνο ενεργοποιεί τις θερμορυθμιστικές λειτουργίες του σώματος για να διατηρηθεί ζεστό», εξηγεί η Μπρίτζετ Άτζι, RN, νοσηλεύτρια και διευθύντρια του Προγράμματος Παχυσαρκίας στο Marina Weight Loss Center του Cedars-Sinai Marina Del Rey Hospital στη Marina Del Rey, Καλιφόρνια.

«Η διαδικασία αυτή ενεργοποιεί επίσης τα καφέ λιποκύτταρα, που απαιτούν ενέργεια από τα λευκά λιποκύτταρα, και αυτή η "δανειστική" χρήση βοηθά στη μείωση της ποσότητας του λευκού λίπους στο σώμα».

Όπως σημειώνει, η ανάπαυση είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας για να αναζωογονηθεί ή να επαναρυθμιστεί ο μεταβολισμός.

Μπορεί επίσης να είναι πιο εύκολο να αποκοιμηθείτε σε ένα δροσερό δωμάτιο, σύμφωνα με το National Sleep Foundation.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Physiological Anthropology έδειξε ότι ο ύπνος σε υψηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να αυξήσει την εγρήγορση και να μειώσει τόσο τον βαθύ ύπνο (slow-wave) όσο και τον ύπνο REM. Επιπλέον, η υγρή ζέστη αυξάνει τη θερμική φόρτιση κατά τον ύπνο, επηρεάζοντας τα στάδια του ύπνου και τη θερμορύθμιση.

Ένας καλός νυχτερινός ύπνος μπορεί επίσης να προσφέρει πολλά άλλα οφέλη για την υγεία, όπως προστασία του εγκεφάλου από την νόσο Alzheimer, βελτίωση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος, αύξηση της παραγωγικότητας και επιβράδυνση της γήρανσης. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) σημειώνουν ότι ο ύπνος μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόληψη ή τη διαχείριση μιας σειράς χρόνιων παθήσεων, όπως ο διαβήτης τύπου 2, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, η παχυσαρκία και η κατάθλιψη. Και, φυσικά, μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και να σας κάνει να αισθάνεστε καλύτερα.

Συμπέρασμα: Ένα δροσερότερο δωμάτιο μπορεί να είναι ιδανικό όχι μόνο για έναν καλό νυχτερινό ύπνο, αλλά και για τη συνολική σας υγεία.

Πηγή: The Healthy