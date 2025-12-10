Οι νέοι οδηγοί… υπό παρακολούθηση.Τι αλλάζει μετά την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης.

Το υπουργείο Μεταφορών σκέφτεται να βάλει τους νέους οδηγούς σε… «επιτήρηση» καθώς μετά την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης, αναμένεται να υποβάλονται σε συνεχή μετεκπαίδευση με στόχο την ασφάλεια στους δρόμους.

Γιατί οι νέοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, «οι οδηγοί ηλικίας 18-23 ετών εμπλέκονται πιο συχνά σε τροχαία». Η ιδέα είναι να συνεχίζουν να μαθαίνουν και να βελτιώνονται, ώστε να είναι έτοιμοι να οδηγούν με ασφάλεια.

Η Ελλάδα βλέπει φέτος μείωση των θανατηφόρων τροχαίων, με τα επίπεδα να είναι ήδη χαμηλότερα από την περίοδο της πανδημίας. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι αυστηρότεροι έλεγχοι φαίνεται να αποδίδουν. Οι δρόμοι γίνονται πιο ασφαλείς και οι νέοι οδηγοί πιο προσεκτικοί.

Πέρα από την εκπαίδευση, αυξήθηκαν οι έλεγχοι και βελτιώθηκαν οι υποδομές. Παραδόθηκαν σημαντικά τμήματα δρόμων όπως η Πατρών–Πύργου και καθιερώθηκε 24ωρη λειτουργία του Μετρό στην Αθήνα τα Σάββατα – για να μειωθεί η κίνηση και να αποφευχθούν τα ατυχήματα.

Όπως λέει ο κ. Κυρανάκης, τα θανατηφόρα τροχαία δεν είναι μόνο προσωπικό ζήτημα. Η Πολιτεία αναλαμβάνει δράση, συνδυάζοντας εκπαίδευση, έλεγχο και καλύτερους δρόμους. Αποτέλεσμα, ασφαλέστεροι δρόμοι για όλους μας.

Αλλαγές και για τους ηλικιωμένους οδηγούς – Πώς θα ανανεώνουν το δίπλωμα

Από τον Ιανουάριο καθιερώνεται νέα διαδικασία ελέγχου για τους ηλικιωμένους οδηγούς. «Σταματά η συνήθεια ανανέωσης ενός διπλώματος απλά και μόνο βάζοντας μια σφραγίδα οι γιατροί. Η ανανέωση του διπλώματος θα συνδεθεί με το ψηφιακό σύστημα της ΗΔΙΚΑ, άρα ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς που ενδεχομένως αντιμετωπίζει οφθαλμολογικά, καρδιολογικά κ.α. προβλήματα θα τα βλέπει ο γιατρός ψηφιακά και θα βάζει ψηφιακή υπογραφή» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης.

