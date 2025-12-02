Η Δήμητρα Ματσούκα δεν ήταν παρούσα στο δικαστήριο.

Ένοχη κρίθηκε η Δήμητρα Ματσούκα για τις τρεις κατηγορίες που αντιμετώπιζε και το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή.

Η ηθοποιός καταδικάστηκε για τρία πλημμελήματα: επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Η Δήμητρα Ματσούκα δεν παρέστη στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό της, Αλέξη Στεφανάκη. Ο δικηγόρος παρέδωσε στην έδρα βεβαιώσεις ότι η εντολέας του είχε πληρώσει τις κλήσεις για τις οποίες της αφαιρέθηκαν το δίπλωμα και οι πινακίδες, ενώ ανέφερε πως η ηθοποιός μετέφερε το αυτοκίνητό της από το θέατρο στο σπίτι της.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε πως πέρα από την «ήπια μέθη» η Δήμητρα Ματσούκα υπερέβη και το όριο ταχύτητας, κατά τουλάχιστον 40 χιλιόμετρα.

«Τα αδικήματα είναι τυπικά, μια σωστή απόφαση, (το δικαστήριο) εκτίμησε και αξιολόγησε όλο το υλικό το οποίο εισφέραμε στη δικογραφία και έχουμε στη συγκεκριμένη υπόθεση πια την ποινή που προβλέπεται στα κατώτατα όρια του νόμου», δήλωσε ο δικηγόρος της ηθοποιού μετά τη δίκη.