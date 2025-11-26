Δύσκολη η κατάσταση για τους οδηγούς αυτή την ώρα εξαιτίας της αυξημένης κίνησης.

Με ατελείωτο… πάρκινγκ μοιάζουν πολλοί δρόμοι στην Αττική αυτή την ώρα, καθώς η κίνηση είναι στο «κόκκινο».

Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας είναι δύσκολη άσκηση για τα νεύρα των οδηγών, αφού σε Σταδίου, Πανεπιστημίου, Πειραιώς, Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρας και Βασιλίσσης Σοφίας μεταξύ άλλων υπάρχουν ατελείωτες ουρές αυτοκινήτων.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση επίσης στη Συγγρού, τη Βουλιαγμένης, την Κηφισίας, την Αλεξάνδρας. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στους δρόμους του Πειραιά, ενώ ο Κηφισός, όπως πάντα, είναι στο κόκκινο.

Στην Αττική οδό επίσης καταγράφονται καθυστερήσεις. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο είναι 10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις είναι 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Πειραιά, 10΄-15΄στην έξοδο για Φυλής και 10΄-15΄στην έξοδο για Δημοκρατίας. Επίσης υπάρχουν καθυστερήσεις προς Αλίμου-Καρέα.

Εκτός από την κίνηση στους δρόμους, υπάρχουν ουρές και στις στάσεις των λεωφορείων, λόγω της στάσης εργασίας που ανακοινώθηκε ξαφνικά για τις γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό και στο τραμ. Η στάση εργασίας ξεκίνησε στις 12:00 και αναμένεται να λήξει στις 18:00, ενώ η κινητοποίηση αποφασίστηκε έπειτα από εργατικό δυστύχημα που έγινε σήμερα το πρωί στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ, στον Πειραιά.