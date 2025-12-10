Αναμένουν να φτάσουν και άλλα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Σε ένδειξη συμπαράστασης ψαράδες απέκλεισαν το λιμάνι από την θάλασσα.

Στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου βρέθηκαν παραγωγοί από το μπλόκο των Μικροθηβών, συναντώντας ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλειστές τις πύλες του επιβατικού λιμανιού.

Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι του Βόλου από τη στεριά, με τους ψαράδες της Μαγνησίας ως κίνηση συμπαράστασης να το αποκλείουν θαλάσσια.

{https://www.facebook.com/reel/810517435317812/}

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnisianews, αποχωρούν οι αγρότες από το μπλόκο των Μικροθηβών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το λιμάνι του Βόλου, όπου συνάντησαν ισχυρή αστυνομική παρουσία και δυνάμεις του λιμενικού προκειμένου να μην περάσουν μέσα και κάνουν κατάληψη. Οι παραγωγοί μετά από διαπραγματεύσεις με τον ταξίαρχο Μπιλιάλη και τον λιμενάρχη Βόλου Ιωάννη Κοντοστέργιο αποφάσισαν να αποχωρήσουν και να μεταβούν στο εμπορικό λιμάνι στην περιοχή της Μπουρμπουλήθρας, ώστε να μην έρθουν σε αντιπαράθεση με τις δυνάμεις καταστολής και δημιουργηθούν επεισόδια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deue3ipk4zih?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα και οι παραγωγοί από την υπόλοιπη Θεσσαλία που έφτασαν στον Βόλο από το μπλόκο των Μικροθηβών παραμένουν προς το παρόν στο σημείο και αναμένεται σύντομα να αποχωρήσουν.

Κλιμακώνεται το κύμα των αγροτικών κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα, με τους αγρότες να ενισχύουν τα μπλόκα σε εθνικούς δρόμους, τελωνεία και λιμάνια, ενώ παράλληλα η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, δημιουργεί νέα δεδομένα στο σκηνικό της έντασης.

Ο ίδιος απέστειλε παραγγελία προς όλες τις εισαγγελικές αρχές της χώρας, ζητώντας αυτεπάγγελτες διώξεις σε περιπτώσεις διατάραξης κυκλοφορίας σε εθνικές οδούς, αεροδρόμια και λιμάνια, αλλά και σε περιστατικά απρόκλητων φθορών ή εγκλημάτων βίας. Η παρέμβαση αυτή έρχεται εν μέσω κλιμάκωσης των αποκλεισμών, που συνεχίζονται με αυξανόμενη ένταση.

«Δεν εκφοβιζόμαστε»

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων, στη Νίκαια, οι εκπρόσωποι των μπλόκων χαρακτήρισαν την εισαγγελική παρέμβαση ως «επικοινωνιακό τρικ» της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι ο αγώνας τους είναι αγώνας «επιβίωσης για την ύπαιθρο» και ότι δεν πρόκειται να ποινικοποιηθούν. Όπως αναφέρουν, οι κινητοποιήσεις τους πραγματοποιούνται με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και στόχο έχουν την ανάδειξη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα.

Αποκλεισμοί σε όλη τη χώρα – Ενισχύονται τα μπλόκα

Οι κινητοποιήσεις επεκτείνονται σε όλη την επικράτεια:

Στη Μαγνησία , αγρότες και αλιείς προγραμματίζουν σήμερα αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, ενώ τα τρακτέρ παραμένουν στα μπλόκα των Μικροθηβών υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

, αγρότες και αλιείς προγραμματίζουν σήμερα αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, ενώ τα τρακτέρ παραμένουν στα μπλόκα των Μικροθηβών υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Στη Θεσσαλονίκη , οι αγρότες σχεδιάζουν συμβολικούς αποκλεισμούς στο λιμάνι και το αεροδρόμιο.

, οι αγρότες σχεδιάζουν συμβολικούς αποκλεισμούς στο λιμάνι και το αεροδρόμιο. Στη Δυτική Ελλάδα , προγραμματίζεται αυτοκινητοπομπή προς τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, όπου οι αγρότες σκοπεύουν να ανοίξουν τα διόδια για τέσσερις ώρες.

, προγραμματίζεται αυτοκινητοπομπή προς τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, όπου οι αγρότες σκοπεύουν να ανοίξουν τα διόδια για τέσσερις ώρες. Στη Βόρεια Ελλάδα, τα μπλόκα σε τελωνεία και παράδρομους παραμένουν, με διακοπές κυκλοφορίας κατά διαστήματα στα κύρια οδικά δίκτυα.

Δείτε εδώ τα μπλόκα που στήνονται σε πραγματικό χρόνο (JoDi graphics)

Παρέμβαση Αρείου Πάγου για αυτεπάγγελτη δίωξη

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, απέστειλε χθες παραγγελία προς όλους τους εισαγγελείς της χώρας ζητώντας την παρέμβαση των αρχών σε περιπτώσεις διατάραξης κυκλοφορίας σε εθνικές οδούς, λιμάνια και αεροδρόμια, καθώς και σε απρόκλητες φθορές. Η εντολή επικεντρώνεται στη βεβαίωση εγκλημάτων που διώκονται αυτεπαγγέλτως, αλλά και στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων εγκλημάτων βίας κατά της ζωής.

Συνεδριάζουν το Σάββατο οι αγρότες για την εξέλιξη τωβν κινητοποιήσεων

Το Σάββατο η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων θα συνεδριάσει στη Νίκαια για τον σχεδιασμό της επόμενης φάσης των δράσεων.

Χθες οι αγρότες απομάκρυναν τα τρακτέρ από τους παράδρομους στον Μπράλο, επιτρέποντας τη διεξαγωγή της κυκλοφορίας από το βοηθητικό δίκτυο, αν και το εθνικό οδικό τμήμα παραμένει κλειστό. Ουρές πολλών χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στο οδικό δίκτυο γύρω από τον κόμβο, με την Τροχαία να προχωρά σε ρυθμίσεις και ακινητοποιήσεις οχημάτων σε διάφορα σημεία.

Οι αγρότες έχουν ήδη εξαγγείλει καθημερινούς αποκλεισμούς στην περιοχή έως και την Παρασκευή, μεταξύ 16:00 και 17:00.

Τα αιτήματα των αγροτών

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται:

Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος στα 0,07 €/kWh

Αφορολόγητο πετρέλαιο για αγροτική χρήση

Γενναία αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025

Οι αγρότες υπογραμμίζουν ότι θα προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση μόνο εφόσον κατατεθούν συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις.

Δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, προειδοποιώντας ότι η περαιτέρω κλιμάκωση είναι αναπόφευκτη εάν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την κυβέρνηση. Όπως σημειώνουν, στόχος τους δεν είναι η ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά η ανάδειξη των ζωτικών προβλημάτων του κλάδου.