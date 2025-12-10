Είναι επιτακτική ανάγκη να υπερασπιστούμε τη δέσμευσή μας, για μια Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ανθρώπους της και όχι για τα καρτέλ και τους ολιγάρχες, αναφέρει ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο που παρουσιάστηκε αμφισβητεί έναν βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κοινωνική συνοχή», αναφέρει σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Η συνοχή δεν είναι πολυτέλεια. Είναι το εργαλείο που κρατά τις κοινωνίες μας ζωντανές, ενωμένες και ικανές να ευημερήσουν. Είναι επιτακτική ανάγκη να υπερασπιστούμε τη δέσμευσή μας, για μια Ευρωπαϊκή Ένωση για τους ανθρώπους της και όχι για τα καρτέλ και τους ολιγάρχες», υπογραμμίζει.

