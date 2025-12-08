Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα για τις εκλογές στον ΔΣΑ.

Ο Χάρης Δούκας συνεχάρη τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο για την ανάδειξή του σε πρόεδρο του ΔΣΑ, τονίζοντας ότι πρόκειται για μεγάλη νίκη.

«Όταν ενώνουμε δυνάμεις, καταφέρνουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα», επεσήμανε ο δήμαρχος Αθηναίων. Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος εξελέγη πρόεδρος του ΔΣΑ με το σαρωτικό ποσοστό 61,29%, έναντι 38,71% του αντιπάλου του, Δημήτρη Αναστασόπουλου.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Μεγάλη νίκη του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Συγχαρητήρια! Όταν ενώνουμε δυνάμεις καταφέρνουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα».

{https://x.com/h_doukas/status/1998113406390333626}