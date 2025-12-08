Νέος πρόεδρος του ΔΣΑ ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος.

Σαφής αποδοκιμασία των κυβερνητικών πρωτοβουλιών στον χώρο της Δικαιοσύνης συνιστά το αποτέλεσμα του β’ γύρου των εκλογών στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Οι κάλπες ανέδειξαν νέο πρόεδρο του ΔΣΑ τον ανεξάρτητο υποψήφιο Ανδρέα Κουτσόλαμπρο ο οποίος επικράτησε άνετα έναντι του υποστηριζόμενου από τη ΝΔ, Δημήτρη Αναστασόπουλου, εξασφαλίζοντας ποσοστό 61,29% και 5.886 ψήφους.

Ο Δημ. Αναστασόπουλος συγκέντρωσε 3.717 ψήφους και ποσοστό 38,71%. Στον πρώτο γύρο ο Δημήτρης Αναστασόπουλος είχε τερματίσει πρώτος με 22,49% (3.015 ψήφους), ενώ ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος είχε συγκεντρώσει 18,84% (2.526 ψήφους).

Σε δηλώσεις του ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό του και τόνισε:

«Το σημερινό αποτέλεσμα είναι μια νίκη όλων των δικηγόρων. Αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, μπορεί να προχωρήσει μπροστά με ενότητα, συνεργασία και συστηματική δουλειά.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: Αφήνουμε πίσω μας κάθε ένταση, κάθε διαχωριστική γραμμή, κάθε τοξικότητα της προεκλογικής περιόδου.

Προχωρούμε όλες και όλοι μαζί. Με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις, αλλά, με μία κοινή επιδίωξη: Έναν ΔΣΑ που να υπερασπίζεται τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, να προασπίζει το Κράτος Δικαίου, να προστατεύει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και τις ελευθερίες και να αγωνίζεται για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων του κλάδου. Για τη διασφάλιση του κύρους και της αξιοπρέπειας κάθε συναδέλφου.

Η ευθύνη είναι μεγάλη και το έργο δύσκολο και σε δύσκολη χρονική περίοδο. Σας θέλω όλους δίπλα μου. Με τις ιδέες σας, την κριτική σας, τη συνεργασία σας.

Δεσμεύομαι ότι θα είμαι πρόεδρος όλων των δικηγόρων, ανεξάρτητα από το ποιον ψήφισαν, ανεξάρτητα από ποιο πολιτικό ή κομματικό χώρο προέρχονται. Δεσμεύομαι ότι κανένας δεν θα μένει μόνος. Όσα είπα προεκλογικά ισχύουν στο ακέραιο.

Ξεκινάμε μαζί μια νέα σελίδα για τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Για τη δικηγορία, τη Δικαιοσύνη, την κοινωνία, τους συναδέλφους μας».

Από την πλευρά του ο Δημ. Αναστασόπουλος μίλησε για λάσπη σε βάρος του και κομματικά συστήματα, αναφέροντας:

«Αντιμετωπίσαμε, όρθιοι, λάσπη και διαβολές. Κομματικά συστήματα και συμμαχίες κομματικών συστημάτων να μας λένε κομματικούς. Κατεστημένα να μας λένε συστημικούς. Παλιόφιλους και παλιούς συντρόφους υπουργών να μας λένε κυβερνητικούς. Και αυτούς που κρατάνε τα κλειδιά 11 χρόνια, να μας λένε για αλλαγή.

Δεν κερδίσαμε τον εκλογικό μας στόχο, του σήμερα. Αλλά οπωσδήποτε κερδίσαμε τον στόχο για τον οποίο παλεύουμε μια ζωή - και υπηρέτησε πάντα η παράταξή μας. Δείξαμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους χιλιάδες συναδέλφους που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και την ψήφο τους και να τους διαβεβαιώσω ότι μας οπλίζουν με μια ισχυρή εντολή την οποία θα εκπληρώσουμε στο ακέραιο.

Η παράταξή μας έχει ισχυρή εκπροσώπηση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, την οποία θα αξιοποιήσει στο έπακρο για τα συμφέροντα του Δικηγορικού Σώματος.

Ο ίδιος, εγκαταλείποντας, όπως επιβάλλει η νομοθεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τρεις συναπτές θητείες, δεν μπορώ να μην εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους συναδέλφους με τους οποίους αγωνιστήκαμε σκληρά, όλα αυτά τα έντεκα χρόνια, για μια δικηγορία με μέλλον και προοπτική.

Ο αγώνας αυτός δεν τερματίζεται ποτέ. Η θητεία μου στα θεσμικά μας όργανα υπήρξε μια ύψιστη τιμή για μένα.

Δεν άλλαξε σε τίποτε, το ξέρουν αυτό καλά φίλοι κι αντίπαλοι, την ακεραιότητα και την εντιμότητά του. Με έκανε καλύτερο δικηγόρο και καλύτερο άνθρωπο».

Τα τελικά αποτελέσματα του ΔΣΑ

Δούκας: Μεγάλη νίκη του Κουτσόλαμπρου

Ο Χάρης Δούκας συνεχάρη τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο για τη «μεγάλη νίκη» στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και υπογράμμισε: «Όταν ενώνουμε δυνάμεις, καταφέρνουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα».

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Μεγάλη νίκη του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Συγχαρητήρια! Όταν ενώνουμε δυνάμεις καταφέρνουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα».

Φινοκαλιώτης και Κλάππας νικητές σε Θεσσαλονίκη - Πειραιά

Στη Θεσσαλονίκη, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου εκλέχθηκε κατά το Β’ γύρο ο Φινοκαλιώτης Δημήτριος με 1557 ψήφους (54.27%) έναντι της Πρωτοπαπαδάκη Μαρίας (Μαρούσας) με 1312 ψήφους (45.73%).

Τέλος, στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, πρόεδρος ανακηρύχθηκε είναι ο Ηλίας Ι. Κλάππας που έλαβε 754 ψήφους (68.05%) έναντι του Πολυχρόνη Γ. Περιβολάρη με 354 ψήφους (31.95%).