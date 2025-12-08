Τα αποτελέσματα στο 40,08% της καταμέτρησης μετά τις εκλογές στον ΔΣΑ.

Σαρωτικό προβάδισμα έχει ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος στον δεύτερο γύρο των εκλογών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), καθώς συγκεντρώνει το 64,06%.

Ο δεύτερος γύρος των εκλογών διεξήχθη χθες, Κυριακή και σήμερα, Δευτέρα. Στο 40,08% της καταμέτρησης, ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος συγκεντρώνει το 64,06%, με 998 ψήφους.

Αντίπαλός του στον δεύτερο γύρο ήταν ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, ο οποίος συγκεντρώνει το 35,94%, με 560 ψήφους.

Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο γύρο ο Δημήτρης Αναστασόπουλος συγκέντρωσε το 22,49% των ψήφων και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος το 18,84%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ποσοστό συμμετοχής στον δεύτερο γύρο ήταν 16,27%, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Τα τελικά αποτελέσματα