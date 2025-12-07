Όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τονίζοντας τη στήριξή του στον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο.

Όπως ο ίδιος επισημαίνει: «Στον πρώτο γύρο των εκλογών του ΔΣΑ στήριξα τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο γιατί πίστευα και πιστεύω πως αποτελούσε την καλύτερη επιλογή για το μέλλον το κλάδου. Στο δεύτερο γύρο αναμετρώνται δύο συνάδελφοι που ο καθένας έχει την δικιά του διαδρομή. Με κριτήριο την ανεξαρτησία του Δικηγορικού Συλλόγου, το μέλλον της δικηγορίας και της δικαιοσύνης στην πολύ απαιτητική σημερινή συγκυρία, ψηφίζω και στηρίζω τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο».

Δείτε την ανάρτησή του:

