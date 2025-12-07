«Μα αυτοί δεν είναι στους οποίους οφείλονται μισό δισεκατομμύριο από το 2024 και ένα μεγάλο μέρος της ενίσχυσης του 2025;» αναρωτιέται σε δήλωσή του.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, επισημαίνοντας πως «ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους έντιμους αγρότες, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία λέγοντας ''πως δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα''.

Μα αυτοί δεν είναι στους οποίους οφείλονται μισό δισεκατομμύριο από το 2024 και ένα μεγάλο μέρος της ενίσχυσης του 2025; Τι χειρότερο μπορούσε να τους έχει επιφυλάξει; Οι έντιμοι αγρότες δεν είναι τα θύματα της πολιτικής του που βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις αγροτικής γης; Οι έντιμοι αγρότες δεν είναι που βλέπουν μειωμένη την παραγωγή τους και αυξημένα τα κόστη όλη την περίοδο Μητσοτάκη;

Ο Πρωθυπουργός μάλλον θεωρεί τους αγρότες -όπως και συνολικά τους Έλληνες πολίτες - λωτοφάγους. Αναφέρθηκε στα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης που δυστυχώς επί των ημερών του έχουν καταλήξει ασκήσεις επί χάρτου και τίποτα άλλο. Με την ανερμάτιστη πολιτική του και την έλλειψη σχεδιασμού για την περιφέρεια , τα χωριά και οι κωμοπόλεις ερημώνουν , χωρίς υποδομές, χωρίς σύγχρονα οδικά δίκτυα, χωρίς επαρκώς στελεχωμένα νοσοκομεία και χωρίς στήριξη του επιχειρείν.

Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς αποκέντρωση και ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να υπάρξει. Και η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως εχθρεύεται την αυτοδιοίκηση, υπονομεύει οτιδήποτε δεν ελέγχει πλήρως.

Η πιο ασύμβατη με την πραγματικότητα αναφορά στην ανάρτηση του ήταν η επίκληση των μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη. Ο Πρωθυπουργός έως τώρα έχει αρνηθεί κάθε πρόταση που έχουμε κάνει για την ουσιαστική ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, όπως η τροπολογία για την απαγόρευση διορισμού δικαστών για τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτηση τους, την αλλαγή του τρόπου επιλογής των ανώτατων κλιμακίων της δικαιοσύνης και την αναθεώρηση του άρθρου 86 το οποίο έχει εργαλειοποιήσει συστηματικά για να μην ελέγχονται πολιτικά πρόσωπα.

Όσον αφορά την επιτάχυνση του χρόνου απονομής δικαιοσύνης, συμβουλεύουμε τον Πρωθυπουργό να ρωτήσει τον Υπουργό Δικαιοσύνης πότε προσδιορίζεται στο Πρωτοδικείο της Αθήνας μια ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής (άρθρο 632 ΚΠολΔ), με τη οποία τα funds μπορούν στη συνέχεια να προχωρήσουν σε πράξεις εκτέλεσης (κατασχέσεις) ακόμη και αν δεν έχει τελεσιδικήσει η διαταγή πληρωμής. Κύριε Πρωθυπουργέ, προσδιορίζονται το έτος 2037».