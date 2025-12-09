Δύο οδηγοί τραυματίστηκαν στο τροχαίο στην Καλιφόρνια.

Κάμερα οχήματος κατέγραψε ένα τρομακτικό τροχαίο στην κομητεία Σαν Μπερναρντίνο της Καλιφόρνια, που είχε ως συνέπεια να τραυματιστούν δύο οδηγοί.

Ένα Ford F-150 έπεσε από ανισόπεδο κόμβο, «πέταξε» πάνω από αυτοκινητόδρομο και προσγειώθηκε σε μία από τις λωρίδες κυκλοφορίας, με συνέπεια να χτυπήσει ένα SUV, το οποίο ανατράπηκε.

Αμφότεροι οι οδηγοί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του δεύτερου οχήματος- ένα GMC Arcadia- είναι σε σταθερή κατάσταση, ενώ του Ford F-150 είναι σε κρίσιμη αλλά σταθερή.

Η κατανάλωση αλκοόλ ή ουσιών δεν φαίνεται να υπήρξε αιτία του ατυχήματος, σύμφωνα με την αστυνομία, που απευθύνθηκε στους πολίτες αναζητώντας περισσότερες πληροφορίες.

{https://www.instagram.com/p/DSCV-M3gPrV/}