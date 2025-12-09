Η ενεργειακή κλάση είναι ένας οδηγός για την ενεργειακή απόδοση, που σας βοηθά να κάνετε πιο οικονομικές και οικολογικές επιλογές όταν αγοράζετε κάποια συσκευή.

Οι ενεργειακές ετικέτες εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1990, όταν οι περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές ήταν... ενεργειακής κατηγορίας Ε.

Με την πάροδο του χρόνου και την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας, προϊόντα με την υψηλότερη ενεργειακή κατηγορία Α εμφανίστηκαν στην αγορά. Η περαιτέρω εξέλιξη οδήγησε στην εμφάνιση προϊόντων ακόμη καλύτερων από αυτά της κατηγορίας Α, οπότε οι ενδείξεις επεκτάθηκαν με το σύμβολο συν (A+, A++, A+++) για να είναι πιο εύκολα διακριτά τα πιο εξελιγμένα μοντέλα.

Αυτός ο τρόπος σήμανσης, ωστόσο, έπαψε να είναι επαρκής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η τεχνολογία βελτιώνεται συνεχώς.

Από το 2021 η Ένωση αποφασίσε να αλλάξει τις ενεργειακές ετικέτες, επιστρέφοντας στην παλαιά κλίμακα ενεργειακών κατηγοριών από Α (η υψηλότερη) έως G (η χαμηλότερη).

Για να ανήκει ένα προϊόν στη νέα κατηγορία Α, πρέπει πλέον να πληροί πιο αυστηρά κριτήρια από ό,τι με την παλιά σήμανση A+, A++ ή A+++.

Όσον αφορά τον καθορισμό της νέας ενεργειακής κατηγορίας των οικιακών συσκευών, δεν υπάρχει καθολικός κανόνας για τη μετατροπή της παλιάς κατηγορίας στη νέα.

Επίσης, είναι συνηθισμένο φαινόμενο συσκευές που ανήκαν στην ενεργειακή κατηγορία A+++ σύμφωνα με τον παλιό κανονισμό να κατατάσσονται πλέον στην κατηγορία D ή E του νέου κανονισμού.

Τι σημαίνουν οι ενεργειακές ετικέτες

Μια συσκευή ενεργειακής κλάσης Α είναι πιο ενεργειακά αποδοτική από μια συσκευή ενεργειακής κλάσης Β, διότι η κατάταξη «Α» υποδηλώνει υψηλότερη αποδοτικότητα.

Αυτό σημαίνει πως καταναλώνει λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια για την ίδια εργασία, εξοικονομώντας χρήματα και μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα με την πάροδο του χρόνου, ακόμα κι αν η μέγιστη ισχύς τους (watt) είναι παρόμοια.

Η κατάταξη «Β» είναι καλή, αλλά λιγότερο αποδοτική από την «Α».

Προσοχή! Μία συσκευή ενεργειακής κλάσης Α δεν σημαίνει ότι η συσκευή χρησιμοποιεί λιγότερη ισχύ στιγμιαία· σημαίνει ότι καταναλώνει λιγότερη ενέργεια συνολικά (ανά κύκλο, ανά έτος) για να εκτελέσει το έργο της.

Επομένως μία συσκευή κλάσης Α θα κοστίζει λιγότερο στη λειτουργία της μακροπρόθεσμα σε σχέση με μία Β, καθιστώντας την καλύτερη επένδυση.