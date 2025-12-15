Ποιο ρόφημα να προτιμήσετε.

Δεν υπάρχει τίποτα πιο ζεστό και χαλαρωτικό σε μια χειμωνιάτικη βραδιά από ένα φλιτζάνι ζεστή σοκολάτα. Ωστόσο, αν θέλετε να κοιμηθείτε εύκολα, ίσως πρέπει να το ξανασκεφτείτε.

Η ζεστή σοκολάτα, παρά τη φήμη της ως ρόφημα χαλάρωσης, δεν είναι ιδανική για ύπνο. Η Rachel Gargano, Chief Registered Dietitian στο Live it Up, εξηγεί γιατί:

Η ζεστή σοκολάτα περιέχει μια μικρή ποσότητα τρυπτοφάνης, ενός αμινοξέος που βοηθά στην παραγωγή μελατονίνης. Ωστόσο, η ποσότητα αυτή είναι πολύ μικρή για να έχει ουσιαστική επίδραση στον ύπνο.

Επιπλέον, τα περισσότερα ροφήματα σοκολάτας περιέχουν ζάχαρη και καφεΐνη — δύο στοιχεία που μπορούν να εμποδίσουν έναν ήρεμο ύπνο.

Αν θέλετε ένα ζεστό ρόφημα που πραγματικά να βοηθάει τον ύπνο, η Gargano προτείνει το Golden Milk, ή αλλιώς κουρκουμά latte. Είναι χωρίς καφεΐνη, συνήθως χαμηλό σε ζάχαρη και περιέχει κουρκουμά, που σύμφωνα με έρευνες μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου.

Αν όμως δεν μπορείτε να αποχωριστείτε τη ζεστή σοκολάτα, προσέξτε την ώρα κατανάλωσής της. Η καφεΐνη φτάνει στο μέγιστο 30–60 λεπτά μετά την κατανάλωση και παραμένει στο σώμα για αρκετές ώρες.

Για όσους είναι ευαίσθητοι, καλό είναι να μην πίνουν ζεστή σοκολάτα τουλάχιστον έξι ώρες πριν τον ύπνο. Η επιλογή τύπου σκόνης, με χαμηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη, είναι προτιμότερη από έτοιμες εκδοχές καταστημάτων, που περιέχουν περισσότερη καφεΐνη.