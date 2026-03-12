Τα τελευταία χρόνια, ένα συμπλήρωμα που προτείνουν συχνά οι ειδικοί για την υποστήριξη του ύπνου είναι το μαγνήσιο.

Το να στριφογυρίζει κανείς στο κρεβάτι νύχτα με τη νύχτα μπορεί να είναι ιδιαίτερα εξαντλητικό και απογοητευτικό. Ο ύπνος αποτελεί βασικό παράγοντα για τη συνολική υγεία και ευεξία, γι’ αυτό και πολλοί άνθρωποι ανησυχούν όταν δεν καταφέρνουν να κοιμηθούν τις συνιστώμενες επτά ή περισσότερες ώρες κάθε βράδυ. Ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος συνδέεται με πολλά οφέλη για την υγεία, όπως η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, η διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους και η μείωση του κινδύνου εμφάνισης χρόνιων παθήσεων. Παρ’ όλα αυτά, περισσότερο από το ένα τρίτο των ενηλίκων δεν κοιμάται αρκετά, γεγονός που έχει οδηγήσει πολλούς ειδικούς να μιλούν για μια «επιδημία» ανεπαρκούς ύπνου.

Η αναζήτηση λύσης για τα προβλήματα ύπνου ξεκινά συνήθως από τον εντοπισμό της βασικής αιτίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται ιατρική παρέμβαση, όπως για παράδειγμα η αντιμετώπιση της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας. Σε άλλες περιπτώσεις, απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής ή η χρήση ενός διατροφικού συμπληρώματος μπορεί να βοηθήσουν σημαντικά. Τα τελευταία χρόνια, ένα συμπλήρωμα που προτείνουν συχνά οι ειδικοί για την υποστήριξη του ύπνου είναι το μαγνήσιο.

Γιατί το μαγνήσιο μπορεί να βοηθήσει στον ύπνο

Το μαγνήσιο έχει τραβήξει πρόσφατα την προσοχή ως πιθανό φυσικό βοήθημα ύπνου. Από τις συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι τις διατροφικές συμβουλές για κατανάλωση τροφών πλούσιων σε μαγνήσιο, το συγκεκριμένο μέταλλο γίνεται ολοένα και πιο γνωστό για τον πιθανό ρόλο του στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου. Αν και η έρευνα συνεχίζεται, υπάρχουν αρκετοί μηχανισμοί μέσω των οποίων το μαγνήσιο φαίνεται να συμβάλλει σε έναν καλύτερο ύπνο.

Πρώτα απ’ όλα, μπορεί να συμβάλει στην ηρεμία του νευρικού συστήματος. Ένας καλός ύπνος ξεκινά όταν το σώμα και ο εγκέφαλος βρίσκονται σε κατάσταση χαλάρωσης. Το μαγνήσιο φαίνεται να αλληλεπιδρά με τους υποδοχείς του GABA, ενός νευροδιαβιβαστή που μειώνει τη δραστηριότητα του νευρικού συστήματος και βοηθά το σώμα να χαλαρώσει και να προετοιμαστεί για ύπνο.

Επιπλέον, το μαγνήσιο παίζει σημαντικό ρόλο στη μυϊκή λειτουργία. Συμβάλλει τόσο στη σύσπαση όσο και στη χαλάρωση των μυών, ενώ μπορεί να μειώσει τις κράμπες και τον μυϊκό πόνο. Λειτουργώντας ως φυσικός αναστολέας του ασβεστίου, βοηθά τους μύες να χαλαρώσουν, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει την έλευση του ύπνου.

Ένας ακόμη σημαντικός ρόλος του μαγνησίου είναι η υποστήριξη της παραγωγής μελατονίνης, της ορμόνης που ρυθμίζει τον κιρκάδιο ρυθμό του σώματος. Η μελατονίνη αυξάνεται φυσικά το βράδυ και «ενημερώνει» τον οργανισμό ότι είναι ώρα για ξεκούραση. Το μαγνήσιο συμβάλλει στη μετατροπή της σεροτονίνης σε μελατονίνη, βοηθώντας έτσι στη σωστή λειτουργία του κύκλου ύπνου–αφύπνισης.

Παράλληλα, το μαγνήσιο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους και του στρες. Σύμφωνα με ειδικούς στην ιατρική του ύπνου, η συμπλήρωση μαγνησίου φαίνεται να έχει θετική επίδραση στα επίπεδα άγχους, κάτι που μπορεί να διευκολύνει τη χαλάρωση και να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου.

Τι δείχνουν οι έρευνες για τα συμπληρώματα μαγνησίου

Δεδομένου του ρόλου του μαγνησίου σε πολλές λειτουργίες του οργανισμού, οι επιστήμονες έχουν αρχίσει να εξετάζουν αν τα συμπληρώματα μαγνησίου μπορούν να βοηθήσουν άτομα με προβλήματα ύπνου. Το ενδιαφέρον αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί ενήλικες δεν λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες μαγνησίου μέσω της διατροφής τους.

Τα μέχρι σήμερα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η λήψη συμπληρωμάτων μαγνησίου μπορεί να βελτιώσει σε μέτριο βαθμό ορισμένες πτυχές του ύπνου, όπως τη διάρκεια ή την αποτελεσματικότητά του. Σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη, η λήψη διγλυκινικού μαγνησίου πριν από τον ύπνο για τέσσερις εβδομάδες συνδέθηκε με βελτίωση των συμπτωμάτων αϋπνίας σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το μαγνήσιο θα μπορούσε να αποτελέσει μια χρήσιμη μη φαρμακολογική επιλογή για άτομα με ήπια αϋπνία.

Σε άλλη μελέτη, η λήψη L-θρεονικού μαγνησίου συσχετίστηκε με βελτίωση της ποιότητας του ύπνου, ιδιαίτερα στα στάδια βαθύ ύπνου, ενώ οι συμμετέχοντες ανέφεραν και καλύτερη διάθεση και μεγαλύτερη εγρήγορση μέσα στην ημέρα. Παράλληλα, μετα-ανάλυση ερευνών έδειξε ότι τα άτομα που λάμβαναν μαγνήσιο αποκοιμούνταν κατά μέσο όρο περίπου 17 λεπτά νωρίτερα σε σχέση με όσους λάμβαναν εικονικό φάρμακο.

Παρότι τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, οι επιστήμονες τονίζουν ότι απαιτούνται περισσότερες και μεγαλύτερες μελέτες για να επιβεβαιωθούν τα οφέλη. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα συμπληρώματα μαγνησίου είναι σχετικά οικονομικά, εύκολα διαθέσιμα και γενικά ασφαλή, αποτελούν μια λογική επιλογή για ορισμένους ανθρώπους που επιθυμούν να υποστηρίξουν την ποιότητα του ύπνου τους.

Είναι κατάλληλο για όλους;

Αν κάποιος επιθυμεί να αυξήσει την πρόσληψη μαγνησίου, η διατροφή αποτελεί το καλύτερο σημείο εκκίνησης. Τροφές όπως τα φυλλώδη πράσινα λαχανικά, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι κολοκύθας, οι σπόροι chia και τα δημητριακά ολικής άλεσης αποτελούν εξαιρετικές φυσικές πηγές μαγνησίου.

Τα συμπληρώματα μαγνησίου είναι συνήθως καλά ανεκτά, ωστόσο σε υψηλές δόσεις ή σε ορισμένες μορφές μπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες όπως κοιλιακές κράμπες, διάρροια ή ναυτία. Μορφές όπως το γλυκινικό ή το μηλικό μαγνήσιο θεωρούνται πιο ήπιες για το στομάχι, ενώ το κιτρικό μαγνήσιο μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει καθαρτική δράση.

Επιπλέον, τα συμπληρώματα μαγνησίου ενδέχεται να αλληλεπιδράσουν με ορισμένα φάρμακα. Για τον λόγο αυτό, πριν ξεκινήσει κάποιος τη λήψη τους, είναι σημαντικό να συμβουλευτεί τον γιατρό ή τον επαγγελματία υγείας που τον παρακολουθεί.

Τέλος, είναι σημαντικό να επιλέγεται ένα ποιοτικό συμπλήρωμα από αξιόπιστο κατασκευαστή. Πιστοποιήσεις όπως το USP ή το NSF αποτελούν ένδειξη ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί ανεξάρτητα για την ποιότητα και την καθαρότητά του.