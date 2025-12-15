Τι έδειξε η έρευνα σε δείγμα 1.600 ενηλίκων.

Η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας μπορεί να κάνει περισσότερα από το να ικανοποιεί τις λιγούρες σας – ίσως να επιβραδύνει και τη γήρανση των κυττάρων σας. Ερευνητές από το King’s College του Λονδίνου εξέτασαν περίπου 1.600 ενήλικες και διαπίστωσαν ότι υψηλότερα επίπεδα της θεοβρωμίνης, μιας φυσικής ουσίας που βρίσκεται στους κόκκους κακάο, συνδέονταν με πιο αργή βιολογική γήρανση.

Η μελέτη αυτή, με επικεφαλής τον Dr. Ramy Saad, γενετιστή που ερευνά πώς τα μόρια επηρεάζουν τα γονιδιακά δείκτες γήρανσης στο αίμα, χρησιμοποιεί υπολογισμούς βιολογικής ηλικίας. Αυτοί βασίζονται σε μετρήσεις της μεθυλίωσης DNA, με εργαλεία όπως το GrimAge και το DNAmTL, που εκτιμά το μήκος των τελομερών – των προστατευτικών τμημάτων στο τέλος των χρωμοσωμάτων που μειώνονται με τη γήρανση.

Γιατί η θεοβρωμίνη έχει σημασία

Η θεοβρωμίνη ανήκει στην οικογένεια των αλκαλοειδών, φυτικών ενώσεων που προστατεύουν τα φυτά και επηρεάζουν το νευρικό σύστημα των ζώων. Σε κακάο και καφέ, συναντάται μαζί με την καφεΐνη και ανήκει στην ομάδα των μεθυλοξανθινών, μορίων που ενεργοποιούν την καρδιά και τον εγκέφαλο. Μελέτες σε ανθρώπους και ζώα δείχνουν ότι η θεοβρωμίνη μπορεί να επηρεάζει την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη και τη φλεγμονή.

Οι ερευνητές μέτρησαν τη θεοβρωμίνη στο αίμα με τεχνικές μεταβολομικής και συνέδεσαν τα επίπεδα αυτά με δείκτες γήρανσης DNA σε δείγματα από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υψηλότερα επίπεδα θεοβρωμίνης συνδέονταν με πιο αργή επιτάχυνση GrimAge και μεγαλύτερη εκτίμηση τελομερών, υποδηλώνοντας νεανικότερη βιολογική εικόνα.

Σοκολάτα, τελομερή και υγεία

Τα τελομερή είναι κρίσιμα για τη διατήρηση της γενετικής πληροφορίας, και η μείωσή τους συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, καρκίνου και πρόωρου θανάτου. Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα δείχνουν μικρή επίδραση, η θεοβρωμίνη φαίνεται να σχετίζεται με τη διατήρηση των τελομερών.

Επιπλέον, η μαύρη σοκολάτα περιέχει πολυφαινόλες, φυτικά μόρια που επηρεάζουν τη λειτουργία των αγγείων και τη φλεγμονή. Ο συνδυασμός θεοβρωμίνης και πολυφαινολών μπορεί να ενισχύει τα καρδιαγγειακά οφέλη της σοκολάτας.

Τι σημαίνει για τη διατροφή

Αν και η έρευνα είναι παρατηρητική και δεν αποδεικνύει ότι η θεοβρωμίνη επιβραδύνει άμεσα τη γήρανση, τα αποτελέσματα υποστηρίζουν τη σημασία μιας υγιεινής διατροφής συνολικά, αντί για τη στείρα αναζήτηση «μαγικών» θρεπτικών συστατικών. Η μαύρη σοκολάτα με υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο και μέτριες ποσότητες ζάχαρης μπορεί να προσφέρει οφέλη χωρίς υπερβολική κατανάλωση θερμίδων.

Μελλοντικές μελέτες, συνδυάζοντας εργαστηριακά πειράματα και δοκιμές συμπληρωμάτων, θα εξετάσουν περαιτέρω πώς η θεοβρωμίνη και άλλα συστατικά του κακάο επηρεάζουν τη γήρανση και την υγεία.