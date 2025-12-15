H σειρά κάνει πρεμιέρα απόψε (15/12) στις 23:00 στο Cosmote Cinema 1.

Πανελλήνια τηλεοπτική πρεμιέρα κάνει απόψε στις 23:00 στο COSMOTE CINEMA 1, η πολυαναμενόμενη σειρά μυθοπλασίας «ΡΙΦΙΦΙ», σε παραγωγή COSMOTE TV.

Η σειρά 6 επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή, είναι εμπνευσμένη από τη διαβόητη ληστεία τράπεζας που συγκλόνισε την Αθήνα το 1992. Αμέσως μετά την προβολή του στο COSMOTE CINEMA 1, κάθε νέο επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο On Demand, σε 4Κ ανάλυση.

Πρώτο επεισόδιο και καστ

Στο πρώτο επεισόδιο (Δευτέρα 15/12, 23:00, COSMOTE CINEMA 1) του «ΡΙΦΙΦΙ» γνωρίζουμε την Όλγα (Ευαγγελία Μουμούρη), μια μυστηριώδη γυναίκα, που εδώ και δέκα χρόνια ζει μόνη, σε ένα σπίτι γεμάτο οδυνηρές αναμνήσεις. Παρότι η ζωή της δεν παρεκκλίνει ποτέ από το αυστηρό καθημερινό της πρόγραμμα, η Όλγα ζει και μια άλλη, κρυφή ζωή, μέσα από την οποία γνωρίζει τρεις άντρες με εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες.



Πρόκειται για τον μελαγχολικό Νίκο (Βασίλη Χαραλαμπόπουλο), τον «αιώνιο έφηβο» Βάκη (Πάνο Βλάχο) και τον πληγωμένο Μιχάλη (Προμηθέα Αλειφερόπουλο). Στόχος της Όλγας είναι να τους πείσει να συμμετάσχουν σε ένα ριψοκίνδυνο σχέδιο. Θα δεχτούν να την ακολουθήσουν;

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στον ρόλο του Μανώλη, του αφοσιωμένου φίλου της Όλγας, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και ο Δήμος Γιγαντάκης στους ρόλους των παιδικών φίλων Αντώνη και Αργύρη, αντίστοιχα.



Τη σειρά πλαισιώνουν, ακόμη, οι ηθοποιοί: Αχιλλέας Ζέρβας, Άρης Λεμπεσόπουλος, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Κώστας Φιλίππογλου, Ράνια Παπαδάκου, Άννα Μενενάκου, Δημήτρης Γεροδήμος, Γιώργος Χατζής, Έλη Δρίβα, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Δημήτρης Μάριζας, Γεωργία Συφιανού, Γιώργος Κανέλλης, Φρύνη Θετάκη, Φώτης Θωμαΐδης κ.ά.

Συντελεστές:



Παραγωγή: COSMOTE TV

Εκτέλεση Παραγωγής: Tanweer Productions

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας, Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Παραγωγός: Διονύσης Σαμιώτης

Executive producers: Δημήτρης Μιχαλάκης, Φαίη Τσιτσιπή

Line Producer: Πάνος Πετρόπουλος

Δ/ντης Φωτογραφίας: Claudio Bolivar

Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης

Μουσική: Ted Regklis

Μοντάζ: Γιώργος Γεωργόπουλος

Ενδυματολόγος: Άγις Παναγιώτου

Art Director: Μυρτώ Δασκαρόλη

Ηχοληψία: Πάνος Παπαδημητρίου

Makeup Artist: Κατερίνα Βαρθαλίτου

Hair Stylist: Γιώργος Ταμπακάκης

Sound Design & Mixing: Κώστας Βαρυμποπιώτης, Άρης Λουζιώτης

Colorist: Δημήτρης Μανουσιάκης

VFX: Έλενα Τοπούζογλου, Tony Alamo