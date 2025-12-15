«Τρέμω, τρέμω...», ανέφερε ειρωνικά στην κάμερα.

Την πρώτη αντίδραση της Ελεωνόρας Ζουγανέλη είδαμε το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή Breakfast@Star, μετά την αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης της τραγουδίστριας, καυθώς οδηγούσε το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο Πάνος Παπαδόπουλος συνάντησε την τραγουδίστρια με τον σύντροφό της, Νίκο Συρίγο, στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Απαντώντας για την... περιπέτεια που είχε απάντησε: «Δεν ήταν καμία περιπέτεια. Μην υπερβάλλουμε με τις λέξεις. Έχουμε τόσο υπέροχες λέξεις στην Ελλάδα. Να τις χρησιμοποιούμε σωστά, δεν ήταν περιπέτεια. Έλεος».

