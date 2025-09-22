Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έκλεισε το συναυλιακό της καλοκαίρι στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη χάρισε στους θαυμαστές της ένα ανεπανάληπτο live πάρτυ στην Τεχνόπολη την περασμένη Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου.

Θαυμαστές και φίλοι της πλημμύρισαν απο νωρίς το χώρο της Τεχνόπολης και απόλαυσαν μια συναυλία γεμάτη τραγούδια αγαπημένα, ρυθμό και δυναμισμό, συγκίνηση αλλά και εξωστρέφεια και χαρά όπως μόνο η Ελεωνόρα ξέρει να φτιάχνει.

Μετά από μια μεγάλη, επιτυχημένη περιοδεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, και τη Κύπρο, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη επέστρεψε στην Αθήνα για να κλείσει το καλοκαίρι της με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο.

Μοναδική ερμηνεύτρια και performer που είτε τραγουδάει ποπ, είτε λαϊκά, είτε ροκάρει, είτε λέει χαμηλόφωνες μπαλάντες, παρέσυρε το κοινό σε μουσικούς τόπους, χρώματα και συναισθήματα με τραγούδια που αγαπήσαμε αλλά και καινούργια κομμάτια, τραγούδια που αγαπά η ίδια, τραγούδια προτροπές για χορό κι εκτόνωση στον απόηχο του καλοκαιριού.





Μαζί της μια καινούργια μπάντα -υπό την καθοδήγηση του Ευριπίδη Ζεμενίδη, με τον οποίο η ερμηνεύτρια συνεργάζεται ξανά μετά από μια δεκαετία.