Όπως ανακοινώθηκε πριν από μερικά λεπτά από τη διοργάνωση, και έπειτα από την ευχάριστη είδηση για τους The Cure, το φεστιβάλ υποδέχεται και τους δημοφιλείς και στην Ελλάδα Florence + The Machine οι οποίοι θα παίξουν live στο Telekom Center (P5 του ΟΑΚΑ) στις 14 Ιουλίου 2026.

Η Florence και η παρέα της έρχονται στη χώρα μας έχοντας στις μουσικές τους αποσκευές το 6ο studio album τους με τίτλο Everybody Scream, που κυκλοφόρησε στις 31 Οκτωβρίου.

Η Florence Welch έγραψε και ανέλαβε την παραγωγή του άλμπουμ σε ένα χρονικό διάστημα δύο χρόνων, με μακροχρόνιους συνεργάτες όπως τους Mark Bowen, Aaron Dessner και Mitski.



{https://youtu.be/03iBgkXb1EE?si=mwEax51PKJ4CoQ7b}

Η προπώληση θα ξεκινήσει την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, 12:00 το μεσημέρι, μέσω της more.com



Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.