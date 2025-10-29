Οι The Cure έρχονται στο ΟΑΚΑ για το Ejekt Festival τον Ιούλιο του 2026.

Oι The Cure επιστρέφουν στην Αθήνα και στο Ejekt Festival, επτά χρόνια μετά την τελευταία τους συναυλία στη χώρα μας που είχε «βουλιάξει» την Πλατεία Νερού το 2019.



Το συγκρότημα του Ρόμπερτ Σμιθ αυτή τη φορά έρχεται για μια μεγάλη συναυλία στο Telekom Centre στο Ο.Α.Κ.Α. την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026!



Σημειώνεται ότι η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 31 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, μέσω του more.com.

{https://youtu.be/ks_qOI0lzho?si=7Sw-Ea9OjlKXqpfc}



Oι Βρετανοί επιστρέφουν στη χώρα μας στο πλαίσιο της περιοδείας που κάνουν για την προώθηση του νέου άλμπουμ τους, Songs Of A Lost World. Πρόκειται για το πρώτο νέο τους άλμπουμ εδώ και 16 χρόνια (μετά το 4:13 Dream), σε σύνθεση Ρόμπερτ Σμιθ.



Η μουσική των The Cure ήταν αυτό το μοναδικό κράμα goth-rock-pop που κατόρθωσε να αποτυπώσει τόσο τέλεια το τι ακριβώς ήταν τα 80ς και τα 90ς. Η τόσο χαρακτηριστική περσόνα του Σμιθ (με αυτό το κούρεμα, το μεικ-απ, το κόκκινο κραγιόν, τα μαύρα ρούχα), οι στίχοι που ανατέμνουν την πολυπλοκότητα της εποχής (από την ειρωνεία ως το angst αλλά και τα ξεσπάσματα χαράς) και η σαγηνευτικά βρετανική φωνή του, έγιναν ένα σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη γεννιά τους, αλλά και για τις επόμενες.



Μερικές από τις επιτυχίες των The Cure τις οποίες έχει αγαπήσει και το ελληνικό κοινό είναι: Friday I’m In Love, Just Like Heaven, Pictures of you, A Letter To Elise, Boys Don’t Cry, Lovesong, Never Enough, High, Lullaby, Killing An Arab, Fascination Street, In Between Days, Close To Me, A Strange Day, Burn, Close To Me και άλλες.



{https://youtu.be/mGgMZpGYiy8?si=NJwIWp7V3hpM3ta6}



