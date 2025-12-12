Από το Nickelodeon στο Netflix και στα stages ολόκληρου του πλανήτη.

Οι Big Time Rush φέρνει τη δημοφιλή σειρά του Nickelodeon «Big Time Rush» στη σκηνή σε μια παγκόσμια περιοδεία, μαζί με τους πρωταγωνιστές Katelyn Tarver και Stephen Kramer Glickman. Το συγκρότημα επανενώνεται με τους μακροχρόνιους θαυμαστές και παλιούς φίλους για μια επική περιπέτεια, καθώς ξεκινούν την πιο συναρπαστική περιοδεία τους μέχρι σήμερα.



Στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους, κάνουν μια στάση και στην Ελλάδα για πρώτη φορά, στο Telekom Center Athens, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025.



Οι Big Time Rush έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο μέσα σε μία νύχτα, τον Νοέμβριο του 2009, όταν η ομώνυμη τηλεοπτική σειρά έκανε πρεμιέρα στο Nickelodeon. Η σειρά επικεντρωνόταν στις περιπέτειες τεσσάρων παικτών χόκεϊ από τη Μινεσότα που επιλέχθηκαν να σχηματίσουν ένα boy band στο Χόλιγουντ. Η σειρά σημείωσε τεράστια επιτυχία και αργότερα οι Carlos, Kendall, James και Logan «ζωντάνεψαν» ως συγκρότημα εκτός οθόνης, κυκλοφορώντας τρία ολοκληρωμένα άλμπουμ και πραγματοποιώντας περιοδείες σε όλο τον κόσμο.

Τον Μάρτιο του 2021, και οι τέσσερις σεζόν της σειράς προστέθηκαν στο Netflix, μπαίνοντας μάλιστα στη λίστα «Top 10» του Netflix.

{https://youtu.be/2EDCpDXMowc?si=gktQAPXwNY2PCAvk}

Πείτε μου για αυτή τη μεγάλη περιοδεία που κάνετε σε Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο.



Νομίζω ότι ήταν μεγάλη έκπληξη και για εμάς. Όταν ανακοινώσαμε ότι ενωθήκαμε ξανά στις ΗΠΑ, κάναμε μερικές συναυλίες μόνο για να δοκιμάσουμε τα νερά, δηλαδή για να δούμε αν οι άνθρωποι ενδιαφέρονται πραγματικά να μας δουν. Και ήταν τεράστια έκπληξη όταν διαπιστώσαμε ότι μπορούμε να κάνουμε ολόκληρη περιοδεία και ο κόσμος να είναι ενθουσιασμένος για αυτό.

Κάθε συναυλία που προέκυπτε ήταν και πιο μεγάλη και δεν το πιστεύαμε. Πέρυσι, όταν πήγαμε στην Ευρώπη και ανακοινώσαμε τα εισιτήρια είδαμε να γιγαντώνεται όλο αυτό. Είναι απίστευτο. Τα διεθνή μας ταξίδια είναι πολύ διαφορετικά από το να ταξιδεύεις στις ΗΠΑ, να είσαι σε λεωφορείο κάτι που σαν ρουτίνα για εμάς, καθώς το έχουμε κάνει εκατομμύρια φορές. Αλλά το να πηγαίνεις στην Ευρώπη και να ταξιδεύεις, να είσαι σε διαφορετικές χώρες κάθε μέρα, χρειάστηκε λίγο χρόνο για να το συνηθίσουμε. Οπότε, νομίζω ότι τώρα είμαστε λίγο πιο προετοιμασμένοι για να κάνουμε ακόμα καλύτερες συναυλίες, αλλά και να απολαμβάνουμε περισσότερο το μέρος που βρισκόμαστε και να αξιοποιούμε στο έπακρο τα ταξίδια μας. Οπότε, ναι, ανυπομονούμε.

Πώς γνωρίζατε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για μια μεγάλη συναυλία σε όλο τον κόσμο με τα τραγούδια της τηλεοπτικής σειράς;

Δεν έχουμε κάνει ποτέ μια συναυλία που να θολώνει λίγο τα όρια με τους χαρακτήρες μας. Μιλάμε με τους θαυμαστές μας μέσω των social media αλλά και από κοντά και έχουμε καταφέρει να γνωρίσουμε χιλιάδες θαυμαστές. Κάθε φορά που κάναμε περιοδεία μάς έλεγαν ότι αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να συμβεί. Οπότε ξέρουμε ότι οι θαυμαστές πραγματικά θα λατρέψουν αυτή την εμπειρία, έτσι ενώσαμε τις δυνάμεις μας και είπαμε: «Δεν το έχουμε κάνει ποτέ αυτό. Ας δώσουμε στους θαυμαστές κάτι που δεν έχουν δει ποτέ πριν». Και νομίζουμε ότι θα είναι πραγματικά συναρπαστικό.

{https://youtu.be/Amhv9JWB4ik?si=kCUwxDuzwLi05Yf9}

Ποιες είναι οι εκπλήξεις που μας ετοιμάζετε;

Μπορούμε να αποκαλύψουμε ότι δεν σχεδιάζουμε να κάνουμε απλώς μια κανονική συναυλία. Στόχος είναι να μείνει αξέχαστη στον κόσμο και να αξίζει να τη ζήσει κανείς.



Επίσης, θα έχουμε τον Stephen Kramer Glickman, που παίζει τον Gustavo. Θα είναι μαζί μας και η Katelyn Tarver που έπαιζε την Jo Taylor. είναι δύο πολύ κοντινοί και ξεχωριστοί φίλοι μας και επίσης το να είναι στη σκηνή μαζί μας αλλάζει εντελώς τη δυναμική. Οπότε αυτές οι δύο εκπλήξεις θα είναι φανταστικές.

Και μία από τις εκπλήξεις θα μπορούσε να είναι ότι ίσως ξεκινήσω μια νέα ζωή στην Αθήνα! Δεν ξέρω. Αυτό θα μπορούσε να είναι έκπληξη (γέλια).

Θα ήθελα να σταθούμε λίγο περισσότερο στον Stephen και την Katelyn που συμμετέχουν σε αυτά τα σόου.

Ο Stephen Kramer Glickman είναι βασικά ο «Gustavo Rocque» στην πραγματική ζωή. Το λέω αλήθεια! Οπότε θα φέρει πολύ από αυτόν τον χαρακτήρα πάνω στη σκηνή και ίσως να μην μπορείς να ξεχωρίσεις τη διαφορά ανάμεσα σε Gustavo Rocque και Stephen Kramer Glickman. Για να καταλάβεις, η πινακίδα του αυτοκινήτου του έγραφε R-O-Q-U-E, ουσιαστικά κυκλοφορούσε σαν τον Gustavo Rocque στο Λος Άντζελες. Επίσης, ένα ακόμα ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι λατρεύει το ελληνικό φαγητό. Του αρέσει πολύ το ελληνικό φαγητό!

Η Katelyn είναι μια απίστευτη καλλιτέχνιδα. Είμαστε όλοι μεγάλοι θαυμαστές της μουσικής της. Επίσης είναι από τα πιο αστεία άτομα που έχουμε γνωρίσει. Συνεχώς κάνει τους πάντες να γελάνε και είναι πολύ καλό που θα την έχουμε στην περιοδεία. Παράλληλα, δουλεύει πάνω σε καινούργια μουσική.

Όπως γνωρίζουμε, θα ερμηνεύσετε κάθε τραγούδι της τηλεοπτικής σειράς. Οπότε θέλω να ρωτήσω, ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι από την τηλεοπτική σειρά;

Δύσκολη ερώτηση. Τζέιμς ξεκίνα εσύ.

Τζέιμς (Μάσλοου): Ανυπομονώ να παίξω το This Is Our Someday. Δεν θα έλεγα ότι είναι το απόλυτο αγαπημένο μου τραγούδι, αλλά είναι ένα τραγούδι που σκεφτόμασταν να παίξουμε στις τελευταίες τρεις περιοδείες, ίσως, και δεν ταίριαζε. Αλλά νομίζω ότι θα καταφέρουμε να το κάνουμε με έναν πολύ μεγάλο και επικό τρόπο.

{https://youtu.be/ia6zpJ_YQn0?si=A1U8eUbIpGl9rasF}

Κένταλ, εσύ;

Κένταλ (Σμιντ): Ξέρεις, υπήρχε πραγματικά ένα υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Λόγκαν παλιά. To κάναμε και στις πιο πρόσφατες περιοδείες, το Time of Your Life. Είναι τόσο ωραίο τραγούδι. Θυμάμαι στο επεισόδιο το γυρίσαμε περιτριγυρισμένοι από κουτάβια.

{https://youtu.be/xjFvEpGZLyA?si=oPby4Q3qUDuNSyzy}



Δεν ξέρω αν θα το ξανακάνουμε. Αυτή είναι η μεγάλη μας έκπληξη! Θα φέρουμε κουτάβια! Πάντως, τα κουτάβια κάνουν οποιοδήποτε τραγούδι καλύτερο, απλά να είναι μουσικό βίντεο με κουτάβια. Ίσως στην οθόνη πίσω μας να έχουμε μερικά σκυλάκια!



Κάρλος, εσύ;



Κάρλος Πένα Τζούνιορ: Δεν ξέρω. Υπήρχαν τόσα πολλά τραγούδια, όπως τα μικρά τραγούδια που παίζαμε για πλάκα, για παράδειγμα στο επεισόδιο του Bel Air, που είναι κάπως σαν παρωδία του Fresh Prince of Bel Air. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα που δεν θα είχαμε κάνει ποτέ σε περιοδεία.

{https://youtu.be/Difu-7T7tws?si=APSRT4v77I2UE8f5}



Νομίζω ότι θα είναι διασκεδαστικό και πολύ νοσταλγικό για πολλούς που γνωρίζουν την τηλεοπτική σειρά και για μένα αυτό σημαίνει η συγκεκριμένη περιοδεία: είναι καθαρή νοσταλγία, θέλαμε να τους πάρουμε όλους και να τους πάμε πίσω σε εκείνες τις καλές στιγμές.

Τι σας κρατάει ενωμένους;

Η αγάπη μας για τη μουσική και η ικανότητά μας να κάνει ο ένας τον άλλον να γελάει. αυτά είναι δύο βασικά πράγματα που μας κρατούν ενωμένους ως γκρουπ.

Και τώρα θέλω να μου πεις για τις 4 Απριλίου που είναι η μέρα Big Time Rush. Πώς προέκυψε αυτή η μέρα και γιατί;

Γιατί να μην έχουμε μια μέρα Big Time Rush; Αυτό μου φαίνεται βλάσφημο (γέλια)! Αποφασίσαμε να δώσουμε στους θαυμαστές αυτό που ξεκάθαρα ζητούσαν: μια ολόκληρη μέρα για να γιορτάσουν τους Big Time Rush. Για παράδειγμα, υπάρχει η Παγκόσμια Ημέρα των ντόνατς. Οπότε πρέπει να υπάρχει και η μέρα Big Time Rush. Τολμώ να πω ότι η μέρα Big Time Rush είναι μια πιο υγιεινή μέρα για γιορτή! Αλλά τα ντόνατς επιτρέπονται πλήρως στη μέρα Big Time Rush. Να το πούμε και αυτό (γέλια).

{https://youtu.be/Z_Al0GXbCm8?si=e86zc3Paf4F1svMN}

Τι έρχεται μετά; Ένα νέο άλμπουμ ή ίσως μια ταινία Big Time Rush;

Δουλεύαμε και στα δύο! Η ταινία είναι κάτι που συζητάμε εδώ και πολύ καιρό. Στην αρχή, όταν συζητούσαμε να κάνουμε κάτι που να τα περιλαμβάνει όλα, καταλήξαμε στο ότι μια τηλεοπτική σειρά δεν θα δούλευε. Θα χρειαζόταν πολύ χρόνο για να γίνει και εμείς περιοδεύουμε ασταμάτητα και είναι κάτι που πραγματικά αγαπάμε να κάνουμε. Έτσι, αφού θέλουμε να κάνουμε κάτι για τους θαυμαστές μας, φαίνεται ότι μια ταινία θα είχε περισσότερο νόημα. Άλλωστε έχουμε ιστορία με αυτό, με το Big Time Movie, την προηγούμενη μας ταινία. Οπότε ναι, δουλεύουμε πάνω σε αυτό το πρότζεκτ εδώ και πολύ καιρό.

Αλλά και η μουσική μας βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην πραγματικότητα δουλεύουμε πάνω σε κάποια καινούρια τραγούδια τώρα. Οπότε οι θαυμαστές δεν θα απογοητευτούν.

Για εμάς «sky is the limit», σκεφτόμαστε πάντα νέα και δημιουργικά πράγματα. Περισσότερη μουσική, ταινίες και ό,τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε στο μείγμα.

