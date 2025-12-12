Η πρόσβαση στο Telekom Center Athens ανάλογα με το εισιτήριο που έχετε προμηθευτεί.

Λίγες μόνο ώρες απομένουν από τη μεγάλη, πρώτη συναυλία του Rod Stewart στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Telekom Center Athens, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Rod Stewart ετοιμάζεται να ξεσηκώσει Telekom Center Athens με όλες τις διαχρονικές επιτυχίες που σημάδεψαν γενιές: από το Maggie May μέχρι το Baby Jane και το Sailing.

Την πολυαναμενόμενη βραδιά θα ανοίξει η Angelika Dusk, με τη δική της χαρακτηριστική pop ενέργεια και 80s αισθητική.

Το πρόγραμμα της συναυλίας

Οι πόρτες ανοίγουν: 18:30

Angelika Dusk on stage: 19:00

Sir Rod Stewart on stage: 20:30

Πρόσβαση στο Telekom Center Athens

Για τους κατόχους εισιτηρίων Αρένας, η πρόσβαση στο Telekom Center Athens γίνεται:

Για πεζούς από την ΠΥΛΗ Δ

Για οχήματα από την ΠΥΛΗ Β

Περιλαμβάνεται θέση Parking στο Parking P5, για την οποία θα αποσταλεί voucher στο email με το οποίο προμηθευτήκατε τα εισιτήριά σας.

Οδηγίες πρόσβασης στο Telekom Center Athens για τους κατόχους εισιτηρίων Καθήμενων

Οι θεατές με εισιτήρια για τις κερκίδες 101–105 & 129–142 εισέρχονται από τις Θύρες 25, 29 και 31. Η πρόσβαση στο Telekom Center Athens γίνεται πεζή μέσω των Εισόδων Κύμης, Ειρήνης και Αρτέμιδος.

Οι θεατές με εισιτήρια για τις κερκίδες 125, 126, 128 εισέρχονται από τη Θύρα 14. Η πρόσβαση στο Telekom Center Athens γίνεται πεζή μέσω της Πύλης Δ.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα λειτουργήσει σημείο Uber pick up & drop off point στην Πύλη Γ, επί της Σπύρου Λούη, για την διευκόλυνση της μετακίνησής σας απο και προς τον συναυλικό χώρο

Οδηγίες πρόσβασης στο Telekom Center Athens για τους κατόχους εισιτηρίων AMEA

Για τους κατόχους εισιτηρίων ΑΜΕΑ και τον συνοδό τους, η πρόσβαση στο Telekom Center Athens με Ι.Χ γίνεται από την ΠΥΛΗ Β. Περιλαμβάνεται θέση Parking στο πάνω αριστερά τμήμα του Parking P5, για την οποία θα αποσταλεί voucher στο email με το οποίο προμηθευτήκατε τα εισιτήριά σας.

