Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου, πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία, τι αλλάζει σε σχόλασμα και ολοήμερο.

Στο χθεσινό 39ο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ αποφασίστηκε απεργία για την προσεχή Τρίτη 16 Δεκέμβρη με τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων να ετοιμάζονται να δώσουν δυναμικό παρών στην κινητοποίηση.

Η ΑΔΕΔΥ κήρυξε 24ωρη απεργία για την 16η Δεκέμβρη

Το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε την πραγματοποίηση 24ωρης Πανελλαδικής – Πανδημοσιοϋπαλληλικής Απεργίας στις 16 Δεκεμβρίου 2025 ενάντια στον νέο αντιλαϊκό – φορομπηχτικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης της ΝΔ που φέρνει νέα καταιγίδα φόρων για τους εργαζόμενους και νέα προνόμια για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ «την ώρα που οι δημόσιοι υπάλληλοι συνεχίζουν να μην μπορούν να βγάλουν τον μήνα, με τους μισθούς μας να παραμένουν στα τάρταρα, τον 13ο και 14ο μισθό να παραμένουν κομμένοι, η κυβέρνηση μοιράζει πάνω από 21 δισ. ευρώ για επενδύσεις στην πολεμική οικονομία.»

Το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ δηλώνει την αμέριστη αλληλεγγύη του στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε όλη τη χώρα. Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος, είναι αγώνας επιβίωσης για να κρατήσουν το βιός τους, να μείνουν στη γη τους, να μπορούν να παράγουν ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα για όλο το λαό. «Χαιρετίζουμε την αποφασιστικότητά τους, που έσπασε στην πράξη την τρομοκρατία και τον τσαμπουκά της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους, απαντά με ΜΑΤ, χημικά, ξύλο και συλλήψεις προσπαθώντας ταυτόχρονα να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό. Ο αγώνας των αγροτών είναι κοινός με όλων των εργαζομένων ενάντια στη φτώχεια, την ακρίβεια και την εμπορευματοποίηση των πάντων.Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών!»

Μαζικό «παρών» των εκπαιδευτικών στην απεργία της ΑΔΕΔΥ

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα συμμετάσχουν στην απεργία που έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ, στο πλαίσιο κινητοποιήσεων ενάντια στον προϋπολογισμό και για στήριξη του αγώνα των εργαζομένων και των αγροτών. Χαρακτηριστική η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας «Ο Σωκράτης» που τονίζει ότι «εργαζόμενοι αγρότες και όλος ο λαός ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό της φοροληστείας και του πολέμου! Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία! Καμία θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία».

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να εκδώσουν σχετικές ανακοινώσεις τόσο η ΔΟΕ όσο και η ΟΛΜΕ όπου θα αποτυπώνονται εκτενώς τα αιτήματα των εκπαιδευτικών.

Απεργία στις 16 Δεκεμβρίου: Τι αλλάζει με τα μαθήματα και το σχόλασμα - Η αλήθεια για τα «κλειστά σχολεία»

Όπως συμβαίνει σε κάθε απεργιακή κινητοποίηση που συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί έτσι και σε αυτή της 16ης Δεκέμβρη, οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία ωστόσο διευκρινίζεται ότι η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν εξετάζεται σενάριο για «κλειστά σχολεία» ενώ όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου Παιδείας ανήμερα της απεργίας θα τηρηθεί κανονικά απουσιολόγιο για τους μαθητές. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, συνηθίζεται οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν προφορικά τους γονείς για το αν θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση, ώστε να ληφθεί πρόνοια για τη φύλαξη των παιδιών.

Αυτό όμως δεν είναι υποχρεωτικό και μένει στην ευχέρεια κάθε δασκάλου ή νηπιαγωγού. Ένα ενδεχόμενο που πρέπει να υπολογίσουν οι γονείς είναι η πιθανή μη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος, καθώς μπορεί το πρωί να πραγματοποιηθούν μαθήματα αλλά ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του ολοήμερου να απεργεί. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται επικοινωνία με το σχολείο εκ των προτέρων. Αντίστοιχα στα Γυμνάσια και τα Λύκεια οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στις τάξεις τους, ωστόσο όπου οι καθηγητές απεργούν θα υπάρχουν κενά στο πρόγραμμα. Αν τα κενά είναι συνεχόμενα, οι μαθητές ενδέχεται να αποχωρήσουν νωρίτερα από το σχολείο.

Απεργία ΠΟΣΕΕΠΕΑ στις 16 Δεκεμβρίου με Παράσταση Διαμαρτυρίας στο Υπ. Παιδείας

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού) κήρυξε 24ωρη απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, σε πλήρη σύμπλευση και αλληλεγγύη με την πανελλαδική απεργία της ΠΟΕ-ΟΤΑ, με βασικό αίτημα την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζομένων και την προάσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μετά τις απεργιακές κινητοποιήσεις, οι εργαζόμενοι καλούνται σε Παράσταση Διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας στις 13:30, καθώς και σε παραστάσεις διαμαρτυρίας στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ). Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ επισημαίνει τα βασικά αιτήματα του κλάδου ΕΕΠ-ΕΒΠ:

Μισθολογική αναβάθμιση και αύξηση αποδοχών.

Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και αναπληρωτών.

Καμία αύξηση ωραρίου και πλήρης κάλυψη οργανικών θέσεων.

Επαρκής στελέχωση ΚΕΔΑΣΥ, σχολικών μονάδων και δομών Ειδικής Αγωγής.

Θεσμική κατοχύρωση ρόλου και καθηκόντων του ΕΕΠ-ΕΒΠ, με συνεχόμενη επιμόρφωση.

Διασφάλιση πόρων και υποδομών για τη δημόσια εκπαίδευση και υποστήριξη.

Ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Η ομοσπονδία καλεί όλα τα μέλη να συμμετάσχουν δυναμικά στην απεργία και στις παραστάσεις διαμαρτυρίας, στέλνοντας μήνυμα ότι ο αγώνας για αξιοπρεπή εργασία, δίκαιη αμοιβή και ισχυρό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι διαπραγματεύσιμος.