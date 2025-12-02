Ο Sir Rod Stewart έρχεται στο Telekom Center Athens στις 13 Δεκεμβρίου.

H αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία του Sir Rod Stewart έχει ξεκινήσει. Ο θρυλικός καλλιτέχνης έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου. Ο Rod Stewart ετοιμάζεται να ξεσηκώσει Telekom Center Athens με όλες τις διαχρονικές επιτυχίες που σημάδεψαν γενιές: από το Maggie May μέχρι το Baby Jane και το Sailing.

Την πολυαναμενόμενη βραδιά θα ανοίξει η Angelika Dusk, με τη δική της χαρακτηριστική pop ενέργεια και 80s αισθητική.

Λίγο πριν τη μεγάλη συναυλία, σου παρουσιάζουμε 5+1 απίθανα facts της εμβληματικής του πορείας.

Από εφημεριδοπώλης σε παγκόσμιο φαινόμενο

Πριν γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες παγκοσμίως, ο Rod Stewart δούλευε ως… εφημεριδοπώλης στο Λονδίνο. Μια απόδειξη ότι η ιστορία γράφεται από τα πιο απλά ξεκινήματα.

Mια φωνή-υπογραφή που γεννήθηκε… στο χειρουργείο

Η χαρακτηριστική βραχνάδα του δεν οφείλεται ούτε σε club smoke ούτε σε κακές συνήθειες, αλλά προέκυψε μετά από χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές του χορδές.

120 εκατομμύρια λόγοι που τον έκαναν αθάνατο

Με πάνω από 120 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ στο ενεργητικό του, αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών.

Ένα αστέρι που λάμπει στο Hollywood από το 2005

Μια τιμή που ξεπερνά τα charts και τις πωλήσεις—ο Rod κατέχει το δικό του αστέρι στο Walk Of Fame εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του αξία.

Ένας μεγάλος λάτρης του ποδοσφαίρου

Ο Sir Rod είναι γνωστός οπαδός της Celtic, με βαθιά και διαχρονική αγάπη για την ομάδα, την οποία ακολουθεί πιστά σε αγώνες και διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο.

Το Ρεκόρ Guinness που έγραψε ιστορία

Το 1994 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ο Rod Stewart εμφανίστηκε σε συναυλία στην παραλία Copacabana, μπροστά σε ένα εντυπωσιακό πλήθος που εκτιμάται γύρω στα 3,5 εκατομμύρια άτομα — μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ.

Και ο σταθμός του στην Αθήνα προσθέτει ακόμη ένα highlight στη θρυλική διαδρομή του!



